高虹安預告回歸新竹市長崗位 內政部：收到復職申請後依法辦理

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

新竹市長高虹安涉詐領助理費遭停職，今（16）日二審高院撤銷原貪污判決，改依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6個月，得易科罰金。高虹安稱將儘速完成復職程序。對此，內政部表示，高虹安市長依地方制度法規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

新竹市長高虹安涉詐領助理費遭停職，今（16）日二審高院撤銷原貪污判決。（資料照）

高虹安今日透過聲明表示，針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。她將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

廣告 廣告

內政部說明，依地方制度法第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

更多FTNN新聞網報導

二審大逆轉！高虹安易科罰金6月、貪污無罪 邱臣遠：準備交接「盼內政部速核准復職」

高虹安案二審大逆轉 周榆修喊話民進黨：從此開始停止撕裂國家

二審逆轉！「貪污罪撤銷」高虹安：將依法完成復職，回到市長崗位

