高虹安高中設校規劃挨批說空話 議員劉彥伶：凡事甩鍋中央

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪停職1年5個月後二審高院改判回歸市府後頻邀各媒體專訪，市議員劉彥伶批高虹安對高中設校需求毫無進度只會甩鍋中央，把責任推給中央，3年多來高中教育還在評估，就連市立國中改為完全高中更無進度，要做早就做了。

劉彥伶提到，看到高虹安在媒體業配廣告提到有關新竹教育的新聞報導標題寫著：「竹市爭取26億 中央只給近千萬」，新聞內容稱高虹安爭取高中增班設校，但沒有成果的原因歸咎是向中央爭取了26億只拿到1000萬。劉彥伶批，這是高虹安直接把高中不足的鍋全部甩給中央，也是一新竹市政府當前一貫的手法，一有事就甩鍋給中央，從來都沒有認真想過中間到底發生了什麼問題。

她說，從新竹地區高中需求問題浮上檯面後，新竹縣府已陸續完成湖口高中、六家高中獨立設校，以及新建校舍事宜，文興完全中學、自強高工、竹北數位實中都將陸續完工校舍開始招生，這是新竹縣府回應高中需求議題的積極和實質作為。

新竹市呢？劉彥伶表示，2023年說要啟動評估的建華、新科、虎林三所完全中學，現在已2026年了還在評估，沒有答案。根本就是空談無進度。

她說，今年度因財劃法修正後新竹市的預算大增，但實質的高中設校事宜依然沒有進展，還是甩鍋中央，她在去年年底審預算時沒看到任何教育預算有關新設高中的經費編列，這就是所謂高虹安的新竹好學？高虹安對現有國中如何能夠轉型轉制成完全中學，仍只在評估當中，這就是目前市府的效率？家長急得像熱鍋上的螞蟻，擔心孩子未來的求學之路，但新竹市府還在評估？這一評估3年一晃眼又過了。市府有沒有心想做，家長都看在眼裡。

市府回應，目前相關轉制規劃都在評估中，並以增班和成立數位實驗高中做相關需求因應。

