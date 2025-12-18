高虹安：「我回來上班了」 支持者簇擁復職回新竹市府

新竹市長高虹安因案停職1年5個月，昨天收到內政部的准予復職回函後，今天回到新竹市政府辦理復職手續。她說，「我回來上班了」，希望大家趕快回到崗位工作。

因案停職約1年多的新竹市長高虹安（前中），18日 回到新竹市政府上班，她致詞說，希望大家可以趕快 回到崗位工作，一起帶著微笑面對所有逆境，一起為 新竹市民的幸福努力、打拚，「我回來上班了」。（中央社）

高虹安涉立委任內詐領助理費，台北地方法院認定高虹安等人為增加零用金，低薪高報詐領新台幣12萬餘元，去年7月依貪污等罪判處高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年。台灣高等法院16日撤銷貪污罪，改依使公務員登載不實偽造文書罪，將高虹安判刑6月，得易科罰金，可上訴。由於符合地方制度法的縣市長得復職規定，新竹市府向內政部提出高虹安復職申請，昨天下午收到內政部的准予復職回函。

高虹安今天上午8時30分許搭乘座車抵達新竹市府大門，多名市府一級主管、支持者列隊歡迎，高虹安進入市府，並在大廳停留致詞。高虹安表示，經過一年多時光，終於可以走進新竹市府，這些時間對她而言，漫長的像是過了一個世代，雖然沒有在市府內與大家並肩作戰，但在優秀的市府團隊努力下，一天都沒有、也不能停下。

高虹安復職回市府上班 支持者簇擁送花 因案停職約1年多的新竹市長高虹安（中），18日回 到新竹市政府上班，在支持者簇擁下進入市府。 中央社記者魯鋼駿攝 114年12月18日

高虹安說，希望大家可以趕快回到崗位工作，一起帶著微笑面對所有逆境，一起為新竹市民的幸福努力、打拚，「我回來上班了」。

此外，代理市長邱臣遠今天帶著少數一級主管及副主管到日本熊本縣參訪4天，因此並未與高虹安碰面。