高虹安：盼盡快回到市政崗位 是否回歸民眾黨還未討論

停職的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，新竹市政府已向內政部提復職申請。高虹安今天出席活動受訪表示，希望越快越好，盡快回到市政崗位。至於是否回歸民眾黨，高虹安說，還未與黨內進行討論，目前最重要是趕緊回到市政崗位，將政見依序兌現。

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，新竹市政府向內政部提復職申請。高虹安（中）17日接受媒體聯訪說，希望越快越好，盼盡快回到市政崗位。（中央社）

台灣高等法院昨天依使公務員登載不實偽造文書罪，將高虹安判刑6月，得易科罰金，可上訴。由於符合地方制度法的縣市長得復職規定，新竹市政府昨天向內政部提出高虹安復職申請。內政部長劉世芳今天說，昨天下午收到新竹市政府來函，公文正在簽辦中；若內部完成簽辦程序，「會相當地快」。

高虹安今天上午出席「拾藝之光」114年新竹市十校藝術聯展開幕活動、接受媒體聯訪表示，希望復職越快越好，盡快回到市府工作、回到正常生活。截至上午11時，尚未收到內政部回函。

有記者詢問收到判決書的心情，高虹安說，目前尚未收到，相關法律爭點或合議庭的判斷，各界應等收到判決書後再評論，並且尊重司法。

被問及是否回歸民眾黨，高虹安指出，還未與黨內進行討論，目前最重要的是趕緊回到市政崗位上，將一些政見依序兌現。

對於助理費相關法規的修法提案，高虹安說，過去有上百名民意代表都有遇到助理費的問題，接下來立法院應兼顧助理權益，讓法律條文能夠兩全其美。