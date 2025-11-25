高虹安「二審有罪」換人選.藍不禮讓？ 藍：有協商機制

新竹市 / 綜合報導

藍白合作布局2026大選，新竹市目前藍白擁有高度共識，就是希望目前停職中的新竹市長高虹安，能夠再出戰，不過高虹安助理費案，12月中旬即將二審宣判，她本人就曾私下表示，如果二審有罪，就沒有連任意願，也讓藍白合出現變數，對此新竹藍營小雞表示，相信藍白有協商機制，不過民眾黨新竹市議員李國璋，則說一定會堅持到底，守住本命區，而除了新竹之外，還有新北、宜蘭、嘉義市都是雙方磋商深水區。

順利挺過罷免風波，停職中的新竹市長高虹安，傳出藍白合2.0正式啟動，雙方有共識，要力拱高虹安2026爭取連任，新竹市長高虹安(停職中)(7.26)說：「我要在這邊深深地一鞠躬，表達我最誠摯的感謝。」726罷免戰役，拿下反罷票數高過2022市長當選票，也讓高虹安出戰新竹市，成為藍白公約數，但目前也還藏有變數，因為高虹安貪污案，即將在12月中旬二審宣判，傳出高虹安曾私下透露，若二審有罪就沒有連任意願，對此新竹政壇人士分析，若高虹安放棄連任，藍營也沒有禮讓理由。

廣告 廣告

國民黨新竹市黨部主委王志豪說：「那如果高虹安無法參選連任的話，那我相信藍白之間，會展現出最大的誠意，然後有協商機制。」新竹市議員(眾)李國璋說：「有任何的提名變化，其實不管如何，新竹市對於民眾黨而言，是最重要的本命區，我們一定會堅持到底。」

民眾黨展現守住本命區決心，藍營小雞則語帶保留，畢竟藍營方面也不完全沒有人選，前國民黨革實院副院長何志勇，表態有意爭取提名，另外其他縣市，新北市民眾黨主席黃國昌，台北市副市長李四川，新北市副市長劉和然，宜蘭部分也是藍白競爭激烈，嘉義市民眾黨有意推舉立委張啓楷，藍營則有醫師翁壽良掛上看板，這些縣市也成了藍白磋商深水區。

前立委(眾)蔡壁如說：「至於2026到底要不要藍白合，沒有那麼樂觀，它是地方選舉，它不是(總統)大選，大選裡頭，我們可以說，以大局為重。」藍白想要合作拚勝選，但就連自家人也沒十足把握，畢竟合作同時，還要維持主體性擴張執政版圖，雙方該怎麼合藍白還有得談。

原始連結







更多華視新聞報導

高虹安不同意票催新高！ 超越2018林智堅當選得票數

被指阻攔相關單位進新竹球場勘察 竹市府：絕非事實

高虹安涉誣告判10個月.再戰二審拚無罪 高院今將宣判

