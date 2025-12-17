高虹安「停職薪水」可領回？有望領回17個月半薪

政治中心／綜合報導

新竹市長高虹安涉詐助理費二審出現大逆轉，貪汙部分獲判無罪，僅以公務員登載不實罪判處6個月，消息曝光後立刻引發各界討論，內政部長劉世芳今（17日）證實，已接獲新竹市政府來函，請求高虹安恢復市長職務，相關公文正簽辦中，復職後依規定將補發停職期間的薪水，據了解，高虹安停職時間為1年5個月共17個月，若補發半數本俸，金額約164萬3985元。





內政部長劉世芳證實，昨日已收到新竹市政府請求恢復高虹安職務的公函。（圖／民視新聞網）針對新竹市長高虹安二審獲判無罪，內政部長劉世芳今（17）日證實，昨日已收到新竹市政府請求恢復高虹安職務的公函。劉世芳表示，內政部正依據《地方制度法》第78條規定進行簽辦，並透露行政程序將會進行得「相當快」。關於外界關注高虹安停職 17 個月期間的薪資補發問題，劉世芳回應「復職後就照常核發，一切依照程序辦理」。

若高虹安可領回停職期間的薪水，預計將拿到約164萬元。（圖／擷取自高虹安臉書）

回顧此案，高虹安因涉嫌於立委任內詐取助理費，2024 年 7 月一審遭判刑並由內政部宣布停職。根據《公務人員俸給法》規範，停職人員在復職後可補發停職期間的本俸，但須扣除已領取的半薪。以高虹安每月約 19.3 萬元的薪俸計算，停職 17 個月期間估計可補領約 164 萬 3,985 元。

