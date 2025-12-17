高虹安：助理費是歷史共業 應修法讓民代避觸雷區

新竹市長高虹安回歸市政，首談助理費，稱是歷史共業，應修法讓民代避觸雷區。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉助理費貪污罪，改判偽造文書罪後得回歸市政，雖還未正式收到內政部復職公文，高虹安今天出席竹市10校藝術活動接受媒體詢問立法院此次在助理費貪污案幫了很多忙，是否認為助理費還需要修法？高虹安回應她個人經歷過這段司法過程，知道助理費其實過去有上百位民代都遇到助理費的問題，高院的判決書中有提到立法院組織法第32條確實是有修法比較不明確的地方，而這是歷史共業，希望能夠修法讓法條更明確，並兼顧助理權益，也讓民代能避觸雷區。

高虹安提到，針對立法院組織法第32條的修法，其實還有可進行討論。當然助理的權益也必須要兼顧，她認為這是立法院接下來比較辛苦的功課，就是如何能兼顧助理的權益，但又能夠在一個已經被大家認為不管是歷史共業，或者是比較不明確的制度跟修法，能有兩全其美，並能將法條明確化，以避免掉更多民代誤觸雷區，或者誤陷法網。

高虹安說，希望能藉此開啟討論的機會與空間，也期待能將這個法修到明確，讓未來不要再有民代經歷這樣一個司法訴訟的辛苦。

