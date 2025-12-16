高虹安「市長」要回來了？二審貪污無罪竹市府提復職、內政部：收到申請書後依法辦理

原先停職的新竹市長高虹安詐領助理費一案在二審翻盤，高等法院宣判貪污無罪，改依偽造文書罪判6個月可易科罰金。內政部今（16）日表示「如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職」，收到申請書後會依法辦理，新竹市政府也向內政部提出高虹安復職申請。

高虹安案經上訴，台灣高等法院今日宣判貪污無罪，改依偽造文書罪判6個月可易科罰金。

新竹市政府透過文字表示，在得知二審判決結果後，市府已依照相關規定，立刻向內政部提出高虹安復職申請。竹市代理市長邱臣遠說，市府相關單位準備交接，盼內政部盡速核准高虹安復職。

廣告 廣告

對此，內政部回應，高虹安依《地方制度法》規定，可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

內政部說明，依《地方制度法》第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，「依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。」

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

高虹安二審判貪污無罪、黃國昌怒嗆「道歉」...黃帝穎諷「傅崐萁學妹」同犯偽造文書罪：憑什麼要人向罪犯道歉！

立法院一紙函文「助理費屬補助性質」為高虹安脫罪？吳思瑤酸「藍白合最高境界」：立法干預司法沒在演