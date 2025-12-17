高虹安：拚2026、回民眾黨、藍白合都還沒思考 先以回到市長崗位為主

[FTNN新聞網]記者方炳超／新竹報導

新竹市長高虹安助理費案，二審判決昨（16）日出爐，貪污部分改判無罪，接下來新竹市長選戰議題也逐步浮上檯面。對於重新回民眾黨、藍白合相關議題，高虹安今天受訪時表示，目前還是先以回到市長崗位為主，所以目前還沒有對不管黨籍，或者是2026的選舉，有任何的一些想法跟規劃，等到回到市長崗位之後，可能就會開始慢慢來做規劃。

新竹市長高虹安。（圖／方炳超攝）

高虹安在二審判決出爐後，今天首次出席公開活動，上午出席「拾藝之光」114年新竹市十校藝術聯展開幕活動，並於活動後受訪。被問到選戰相關議題。有媒體問，國民黨何志勇有表態選新竹市長，想問未來藍白的還會有機會？高虹安說，近期是比較沒有關注到2026選舉的一些情況，那當然，如果有一些就是想要對新竹發展、有想要服務，或是有一些想法的話，她覺得在每一次的公民選舉，都是一個非常好討論的機會，相信如果說各界對於新竹市政，有任何一些好的想法，實務上是可行的，她相信在她任內，她也會盡力的來把它完成，所以也都祝福也歡迎，就是所有對於新竹市的發展，希望能夠來為民服務的候選人，給予他們祝福。

至於黨籍部分，是否有希望什麼時候回到民眾黨？高虹安說，回到民眾黨的部分，她想這個部分，目前還沒有跟黨內進行任何討論，對她來說目前最重要的事情就是趕緊回到市政的崗位上面，趕快將過去的一些市政的政見，能夠儘快的依序的把它兌現，這是最重要的，所以黨籍的部分，目前還沒有討論，也還沒有去思考，她想還是先等到回到市長崗位上，是最重要的一件事情。



