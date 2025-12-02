高虹安、林岱樺可望解套？陳玉珍提案修法促「助理費除罪化」 列週五立法院會

國民黨立委陳玉珍近日提出《立法院組織法》、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，促進「助理費除罪化」。（資料照片／董孟航攝）

國民黨立委陳玉珍近日提出《立法院組織法》、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，促進「助理費除罪化」，明定助理費一定數額由立委統籌運用，並免檢據核銷。2案於今日程序委員會中順利通過，將列入週五院會議程，若未來順利修法通過，捲入助理費案的新竹市長高虹安、民進黨立委林岱樺等人均可望解套。

近年全台不少民意代表因助理費使用不當或申報不實被控詐領涉貪，捲入的政壇人物橫跨朝野，除了高虹安、林岱樺，還有國民黨立委顏寬恒、民進黨立委林宜瑾、陳歐珀、台北市議員陳怡君等人。為此全國正副議長聯誼會先前已多次拜會立院，建議比照國務機要費除罪化修法，讓助理費也除罪化。

廣告 廣告

陳玉珍為此提出《立法院組織法》修正草案，立委每人聘用公費助理原為8至14人，改為「若干人」；另外，立法院撥款給公費助理費用，則改為撥款給立委一定數額補助，並由立委統籌運用且免檢據核銷。而統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費、應由雇主負擔之相關費用及辦公事務費用。

提案說明指出，近期司法實務認為公費助理費用並非實質補助立委費用，而屬公費助理薪資，已背離立法原意，應於法律明確規範，以矯正司法實務錯誤之法律見解。故增訂助理費用由立院撥予立委，由其統籌運用。至於立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用以及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，而非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍。

而陳玉珍提出《地方民代費用支給補助條例》修正草案，則是將縣市議員助理與「全國公務人員」脫鉤，主張助理費屬補助性質，由議員統籌運用，同樣免檢據核銷，運用妥當與否亦非屬貪汙治罪條例等規範範圍。



回到原文

更多鏡報報導

桃園市議員游吾和聯手2個女兒詐助理費11年 一家三口都被起訴

立委林岱樺助理費案再開庭 被指「人頭助理」弟媳出庭否認：都有實際工作

時間軸一次看！林岱樺涉詐領助理費遭起訴 民進黨廉政會3度開會仍無結論