高虹安、柯文哲快看！最高檢出版全台第一本「貪污專書」 台北國際書展開賣

最高檢察署邀32位各審級具深厚實務辦案經驗及學術論證能力的優秀檢察官，共同整理編撰、出版我國第一本「貪污治罪條例逐條評釋」，全書316頁近17萬字，可望成為我國司法實務工作人員辦案的重要參考文獻。該書將於「2026台北國際書展」正式開賣，每本定價650元。





檢察總長邢泰釗表示：「澄清吏治與保障人權，是所有司法人員的天職，最高檢察署自2024年起與 32 位檢察官同仁就立法史料、構成要件解析、相關法規、實務見解、案例解析等項目，分門別類，抽絲剝繭，反覆推敲。復從讀者角度，深入淺出，佐以案例，完成本書，同仁備極辛勞」。



《貪污治罪條例》為我國懲治貪瀆犯罪最嚴厲之法律，內容涵蓋公務員收受賄賂、圖利、詐取財物、侵占公有財產、濫權行使職務等多項行為，刑嚴懲重，適用範圍廣泛，國人既期待嚴懲貪腐、澄清吏治，但對某些行為應否以貪污治罪條例重罰，輿論常有判決法重情輕之議，認對人權及公務員保障不足。



最高檢認為，這本書不但是司法實務工作人員，掌握構成要件、體例與見解的辦案指引，更是公務員、軍人、各級民意代表及其助理、約聘僱人員、國民法官與涉及政府採購的各界人士，必讀的「法律防身教科書」，可避免誤觸法網，並保護自身名譽與職涯。



最高檢指出，邀集 32 位各審級具深厚實務辦案經驗及學術論證能力之檢察官，從讀者角度，透過系統性體例編排及深入淺出的文字與案例解析，將艱澀的法條轉化為實用的法律防身手冊，列為最高檢察署法學叢書之三，定名《貪污治罪條例逐條評釋》，期能建構《貪污治罪條例》之完整論述，作為實務指引，釐清我國懲貪法律理論體系。



該書共同作者包含：邢泰釗、林麗瑩、陳佳秀、林錦鴻、李濠松、樊家妍、劉建志、許文琪、吳梓榕、張安箴、邱耀德、林芝郁、李進榮、邱智宏、蘇佩鈺、吳曉婷、林黛利、鄭子薇、王鑫健、邱文中、楊植鈞、李俊毅、黃筳銘及王遠志。





