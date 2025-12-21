高虹安「滿血回歸」成黃國昌最大惡夢？她曝悲慘下場

政治中心／徐詩詠報導



新竹市長高虹安過去因涉貪助理費，一審遭到起訴後依法解職。不過，經上訴後，二審法官認為高虹安貪汙部分無罪，改依偽造文書罪判刑6個月，得易科罰金。消息曝光後引發政界討論，對此，媒體人詹凌瑀點出，高虹安復出執政恐怕成為民眾黨主席黃國昌的最大惡夢。

詹凌瑀點出，高虹安復出後黃國昌在離開立院後就會毫無實權。（圖／民視新聞資料照）



高虹安重返新竹市府執政後，詹凌瑀以「國昌老師的如意算盤，是不是被新竹風城吹翻了？」為題，指出：「我覺得心裡最苦、背脊最涼的，恐怕不是民進黨，而是我們每天在那裡喊『太離譜了』的國昌老師。大家想想看這個畫面有多尷尬，高虹安現在二審大逆轉，滿血回鍋新竹市政府。這代表什麼？代表人家可是有將近十萬票的民意基礎、手握行政資源、還能編列預算的『真諸侯』。在新竹那一畝三分地，甚至在民眾黨的地方派系裡，她講話的份量，絕對比那位只會開直播的黨主席來得大聲。」詹凌瑀也點出，依照兩年條款期限，黃國昌就要履行承諾離開立法院。

詹凌瑀認為，高虹安回到市府後，能夠訓練地方子弟兵。但黃國昌卻成為另類空軍總司令。（圖／民視新聞資料照）





詹凌瑀認為，這意味著黃國昌連最後一個可以咆哮的舞台都沒了。以後他既不是立委，也沒有縣市首長的實權，就只是一個沒薪水、沒公職、仇恨值還特別高的「陽春黨主席」。試問，當高虹安在市府發號施令、培養自己的高家軍時，黃國昌能幹嘛？在黨部開記者會嗎？還是繼續在直播裡取暖？一個是有地盤、有子弟兵的實力派；一個是跨不出淡水河、人氣只能靠網路的空軍總司令。這場戲演到最後，誰才是黨內真正的太陽，誰又是隨時可以被切割的流星，答案其實已經很明顯了。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：高虹安「滿血回歸」卻成黃國昌最大惡夢？她曝悲慘下場：如意算盤全翻

