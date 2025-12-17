高虹安、童仲彥判決兩樣情？沈政男曝「無罪關鍵」：綠營被意識形態蒙蔽

新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，直接撤銷其貪污罪有罪判決，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，引起各界熱議；針對外界質疑，同樣是助理費貪污爭議，前台北市議員童仲彥就因此鋃鐺入獄，高虹安反而獲判無罪一事，精神科醫師沈政男也點出關鍵，直言「其實理由很簡單」。

沈政男透過臉書強調，這件案子根本沒有「法官雙重標準」的問題，因為童仲彥的身分是台北市議員、適用〈地方民代補助條例〉，高虹安則是立委，適用的是〈立法院組織法〉。

「本質上就是立委的補助款，由立委自行花用來聘雇」，沈政男解釋，議員的助理費是從議會撥給助理，等於市議會聘雇給議員，立委的助理費則是出於報稅問題才改撥給助理，不然原本就是撥給立委的。另外沈政男也補充，童仲彥也適用大水庫理論，被判刑關鍵在於「差額未補滿」，高虹安則是最後的助理費總支出大於請領，由此可以驗證，承審法官不僅沒有雙標，甚至還非常用心、嚴謹。

沈政男強調，能不能適用〈貪污治罪條例〉，本來就得看〈立法院組織法〉，痛批綠營不會看時事，無疑是被意識形態與政治立場蒙蔽了專業眼光。

