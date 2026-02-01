高虹安：竹市棒球場 下半年開打

新竹市長高虹安1日在新竹市政府接受中時專訪。（石智中攝）

新竹市立棒球場封場改善至今已逾3年，民眾關心究竟何時能開打？新竹市長高虹安接受本報專訪直言，棒球場的問題不只是草皮碎石，而是牽涉結構安全的「隱蔽性缺失」，強調市府已完成覆土移除與重新設計，改採人工草皮方案，目標是今年下半年重啟賽事，「把球擊出去」。

新竹棒球場民國111年曾短暫開打，後因場地缺失封場改善至今，每逢選舉總會成為話題。去年4月，市府完成球場上方超載覆土清除與外運作業時，在原作為球員比賽使用的覆土層中，發現多處混雜磚塊、石塊等不應存在的異物，改善工程在9月開工。市府強調，各項缺失將依法究責，損失也向原統包商求償。

高虹安指出，當年在職棒賽事開打後，外界可看到草皮碎石、門板裝反等問題，但在實際接手後發現更多「隱蔽性的問題」，包括級配土、30分鐘內自然排水等都不符規格。其中最嚴重的就是結構安全問題，因棒球場下方為無梁板停車場，當初設計上方覆土為30公分，但實際最厚竟達65公分。

「好險當時沒有傻傻去驗收。」她坦言，若未釐清隱蔽性缺失便通過驗收，一旦發生公共安全事故，責任難以承擔。市府後續先移除不符規定的覆土，重新設計規畫，並運用人工草皮以符合載重安全，達到國際賽事規格。

不只是棒球場的問題，高虹安提到上任後的一大難關，就是重大工程與前市府交接問題。她舉例，包括藝文高地的兒童探索館和國際展演中心、西大路停七停車場，都遇到廠商解約或工程停擺，有的做到一半廠商就不見，有的是在她上任前幾天就解約。

「做到一半的工程，對新市府來說最可怕。」她解釋，當工程中途解約或廠商失聯，新廠商不敢貿然接手，「誰能保證前面地基、結構、施工過程沒有偷工減料？」因此必須先完成結算清算、處理合約爭議，再由專業建築師重新檢視與設計，才能重新上網招標。

有時民眾只看到工程延宕，但背後涉及法律訴訟、合約糾紛與結構安全檢討，為了確保安全與程序合法，市府有許多關卡要過。在市府努力之下，停七停車場已在去年順利完工啟用，兒童探索館即將轉型為科學教育館，展演中心也將重新規畫發包。