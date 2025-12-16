高虹安「貪污」二審獲判無罪 翁達瑞批：法官從頭到尾都想幫她脫罪

旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）。 圖：東北農業大學官網（資料照）

[Newtalk新聞] 台灣高等法院今（16）日針對新竹市長高虹安助理費案進行二審宣判。其中，法院撤銷一審貪污判決，改依「使公務人員登載不實罪」判處6月徒刑，得易科罰金18萬元。對於這項判決，筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮就批評，受命法官從頭到尾都想幫高虹安脫罪，並認為法官有問題只能靠制度矯正。

高虹安在立委任職期間，涉嫌透過虛報助理酬金及加班費等方式，詐取助理費 46萬 30元。雖高虹安和前公關主任王郁文均否認犯行，但另 3名辦公室幕僚黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷均認罪。台北地院一審認為，高虹安身為立委，卻詐領助理補助費，行為重大、敗壞官箴，因此判處 7年 4月徒刑、褫奪公權4年。

不過，台灣高等法院今日上午宣判，撤銷《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪部分，改依使公務人員登載不實罪，判處6月有期徒刑，並得得易科罰金。

對此，翁達瑞高虹安的貪污案二審判無罪。受命法官本來就想要幫高虹安脫罪，用違憲當理由拒審，結果被憲法法庭打臉。二審的無罪判決還要面對最高法院的檢驗。法官有問題只能靠制度矯正。

