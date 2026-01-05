高虹安「1政策」學生嗨翻！背後超暖心內幕曝光

為推動低碳交通、提升市區通勤便利性，同時擴充國立新竹高商通學量能，新竹市政府持續擴增YouBike站點及車輛，並與校方合作，於校內停車場空間增設118柱YouBike車柱，強化公共自行車服務能量。對此，新竹市長高虹安昨日特地前去校園看看新設置的站點運作得順不順，受到學生的熱烈歡迎。

高虹安昨日特地前去新竹高商看看新設置的YouBike站點運作得順不順，受到學生的熱烈歡迎。（圖取自高虹安臉書）

高虹安4日在臉書發文表示，為了搶到那一台 YouBike，新竹高商的孩子們得背著厚重的書包，一路衝出校門，在車流中奔跑、焦慮地看著空空的車柱，這份「通勤的壓力」，自己一直放在心上，也化為實際的行動。

高虹安指出，自己4日特別來到新竹高商現場，看看新設置的站點運作得順不順。「就在校門口，幾位剛借到車準備回家的同學，看到自己驚訝地揮揮手」，告訴她：「謝謝市長！現在校內就能借車，我們再也不用用衝的了」。

看到孩子們臉上那種從容、開心的笑容，高虹安感性表示「我知道我們做對了」。市府把校內空間活化，讓118支YouBike車柱直接進駐校園。現在，孩子們可以優雅地收好書包、跟老師同學道別，走出教室就能就近在校園內借車。結合校外站點，周邊總數提升到158支，讓這份方便，成為學生的日常。這不只是數字的增加，更是對孩子安全的一份承諾。

高虹安最後預告，今年新竹還會再擴增50個站點、增購1000輛新車，並推動「騎乘前30分鐘免費」。新竹孩子的每一件小事，都是市府團隊的大事，「回家這條路，我們陪伴你，更安全、更從容」。

