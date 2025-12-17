高虹安11萬撤貪污罪！童仲彥5萬「判入獄」法官同一人

政治中心／李汶臻報導

新竹市長高虹安被控立委任內涉嫌詐領助理費、一審遭重判7年4個月徒刑而被停職，並由邱臣遠任代理市長一職。高虹安涉詐助理費二審結果出爐，高院16日逆轉撤銷她的貪污罪，僅依使公務員登載不實罪判6個月，得易科罰金18萬元，全案可上訴。高院二審判決無罪理由引發全網熱議，而承審該案的「旗袍法官」郭豫珍也成為外界焦點。她被發現辦過陳水扁案和鄭文燦案，而童仲彥案當年聲請再審時，郭豫珍也是法官之一。對此，就有網友質疑郭豫珍疑似雙標，並替童仲彥喊冤；而童仲彥本人的真實反應也曝光了。

曾任台北市議員的童仲彥，曾因涉詐領助理費5萬元，遭判刑3年10個月定讞，他2022年3月入監服刑並於隔（2023）年10月獲准假釋。而遭停職的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院一審依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審，高院16日上午進行二審宣判，結果大逆轉。

至於為何高虹安貪污部分無罪？高院列出7大理由，其中包括認定助理費應屬於「實質補助、彈性勻用」，而非嚴格限定用途的經費；並採信高虹安主張的「大水庫理論」，沒有詐財的不法意圖，故僅依偽造文書罪輕判。

但此判決結果被質疑與過往類似判例形成驚天落差。童仲彥案當年聲請再審時，郭豫珍也是法官之一。當年時任台北市議員童仲彥因詐領公費助理費，不法所得5萬1842元，比高虹安涉案的11萬餘元還少，但二審卻被判3年10月，童仲彥事後聲請再審，但遭法官郭豫珍等人駁回。

名嘴周偉航在臉書粉專「特急件小周的人渣文本」發文，挖出當時郭豫珍等法官駁回童仲彥的再審聲請理由，質疑當駁回再審的理由和如今判高虹安無罪的理由互相矛盾。周偉航寫下：「高院郭大法官，判高虹安助理費案不是貪污，但判童仲彥助理費就是貪污，且童的金額還比高少」。另外，投顧分析師萬相和也在社群曬出高虹安案與童仲彥案的對照圖，點名開嗆法官郭豫珍「都是妳判的，是在雙標什麼？」，並替童仲彥喊冤：「童仲彥挪用公費助理費有罪，童仲彥覺得冤」。

而對於高虹安二審貪污罪被撤銷一事，童仲彥的真實反應也曝光了。他16日在社群發文寫下：「好友們不要再LINE我，恭喜好市長高虹安」，更鬆口自己的真實心境：「阿童關就關了，沒事！」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

