高虹安18日回去上班啦 竹市府收到內政部復職公文

高虹安17日上午說想早日復職，下午內政部即函覆復職公文。（圖：彭清仁攝）

新竹市長高虹安因涉助理費貪污罪一審被判7年4個月遭停職1年近5個月，高院二審昨天宣判，合議庭撤銷原貪污罪，改判使公務員登載不實罪6個月徒刑，可易科罰金，依法高虹安可復職回歸市長身分。市府也在昨天向內政部申請高虹安復職，新竹市政府下午4點發布新聞稿，表示已收到內政部函文傳真，依地方制度法第78條第2項規定，准予市長高虹安復職。高虹安預計明天回市府復職上班。

高虹安今天（17日）上午出席新竹市10所學校聯合藝術表演活動時表示，已向內政部申請復職，並希望復職令越快越好，而新竹市政府昨天在二審宣判後，即以人工親送的最速方式將復職公文送進內政部。內政部也證實已收到新竹市長高虹安的復職申請，同時在今天下午准予高虹安復職。

據了解，內政部除了會依程序核付高虹安停職1年近5個月的半數薪資，也將復職函文傳給新竹市政府，市府下午4點發布新聞稿，表示已收到內政部函文傳真，並已告知高虹安。高虹安預計明天上午就會到市府完成復職報到程序，恢復市長職務。（彭清仁報導）