政治中心／綜合報導

停職中的新竹市長高虹安，確定可以競選連任了！本來民眾黨規劃，高虹安不能選的話，要由邱臣遠出馬，而國民黨也會自提人選，可能形成三腳督，但現在戰局明朗化，藍白合支持高虹安幾乎成定局，綠營強調，要看候選人的操守、專業，以及對城市的規劃才是重點。

新竹市代理市長邱臣遠，參加市政活動，但他看起來若有所思，就不知道是不是因為市長高虹安，即將滿血復活。

新竹代理市長邱臣遠：「首先我要非常恭喜高市長，我們也期待高市長，能夠盡快復職，盡快做好相關交接，跟工作分配的工作。」

高虹安在完成復職程序後，就能重掌新竹市政，接下來自然是競選2026連任。原本民眾黨規劃，如果高虹安不能選，可能由邱臣遠上陣，國民黨也會推派自己人，但現在看來，藍白合已經毫無懸念。

新竹市議員（眾）李國璋：「人選的問題，我相信大家都已經有默契，在這一段時間許多的基層里長，不管是任何黨派，其實對高市長都有，不可撼動的一個凝聚力和向心力。」

新竹市議員（國）陳慶齡：「新竹也是一個藍白合的重點區域，不管在我們的上一屆主席，跟現在的主席，都一直希望我們地方，要來支持我們高市長。」

高虹安2026可選連任 新竹市藍白合幾成定局

高虹安官司逆轉可以競選新竹市長連任，綠營人選引發關注。（圖／民視新聞）





民眾黨將提名誰？昭然若揭，綠營呼聲高的人選，則包括二連霸的新竹市議員陳建名和陽明交大教授林志潔。

陽明交大教授林志潔：「我們應該要以候選人的品操、專業，以及對於城市的規劃跟熱忱來決定，不太可能將勝選，寄託於對手的合作是否破裂，或者是對手是否被判有罪上。」

高虹安2026可選連任 新竹市藍白合幾成定局

高虹安官司逆轉可以競選新竹市長連任，綠營人選引發關注。（圖／民視新聞）







隨著新竹市長戰局明朗，也讓這一戰，更有可看性。

