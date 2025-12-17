高虹安2026定於一尊？謝龍介點她有助藍白合

▲新竹市長高虹安二審撤銷貪污罪，本人急喊：「將儘速復職」。（圖／記者葉政勳攝，2023.10.11）

[NOWnews今日新聞] 現遭停職的新竹市長高虹安昨（16）日經高院二審宣判，原7年4個月貪污罪撤銷，引各界關注，高虹安隨即表示將儘速復職。對此，國民黨立委謝龍介直言，2026新竹市長人選應該定於一尊了，且這有助藍白合高層接洽、更順利。

高虹安昨二審宣判一出爐就火速表示：「將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位。」代理市長邱臣遠也表示恭喜高虹安，並期盼內政部盡速核准高虹安市長的復職。

對此，謝龍介昨上《鄉民監察院》指出，高虹安幾乎就是定於一尊了！看她的能量，和跟鄉親互動時的雙向回應，就能看出政治人物在選區的人氣有多高。

謝龍介並認為，這對藍白合作是有加分的，而且穩定性、穩定度會加高，因為2026如果新竹市是這樣，就可以做為藍白高層接洽的一個指標。另外，邱臣遠累積了相當的執政經驗，每個政黨都會有A計畫、B計畫、C計畫，真的要提也是可以。坦白講，也有人拜託他要幫忙爭取藍營提名，但這個判決出來，大概就會打消念頭，也會讓藍白高層、兩黨在對談的過程當中，會更順利。

