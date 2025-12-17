高虹安2026年再戰？ 竹市有望成首個「藍白合」縣市

針對新竹市長高虹安涉詐領助理費案，台灣高等法院16日二審宣判，撤銷一審《貪污治罪條例》職務詐欺罪，改以《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪，高虹安已向內政部提出復職申請。朝野備戰2026年地方選舉，民眾黨主席黃國昌今日(17日)表示，高虹安高度可能代表在野陣營爭取連任，這也會是「藍白合」的開始。

新竹市長高虹安因時任立委期間涉嫌詐領國會助理費案，一審依《貪污治罪條例》遭判7年4月、褫奪公權4年，高虹安也因此遭到停職。台灣高等法院16日二審宣判，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，撤銷貪污罪有罪判決。高虹安依規定得申請恢復新竹市長職務，各界也關注高虹安是否再披戰袍挑戰2026年地方選舉，爭取連任新竹市長。

民眾黨主席黃國昌今日一早接受媒體專訪時表示，過去在罷免行動期間，民眾黨與國民黨在新竹市並肩作戰，已建立起合作基礎；在2026年地方選舉中，新竹市將有望成為國民黨與民眾黨第一個達成共識的縣市。不過，他也強調在案件未最終判決前，仍必須戒慎恐懼，他說：『(原因)所以某個程度上面要說，新竹市接下來是中國國民黨跟台灣民眾黨在2026年選舉大家第一個達成共識的地方，我相信鄭麗文主席應該也會同意，那這是一個好的開始。但是我們一定要非常戒慎恐懼，為什麼要戒慎恐懼，因為判決還沒有確定，檢察官我相信他們一定會上訴最高法院，上訴最高法院還沒有判決確定前，有很多事情很難說。』

國民黨副秘書長、組發會主委李哲華受訪時則指出，國民黨在2026年新竹市地方選舉的基本立場是以「現任優先」作為提名與合作的原則，他強調，這也是國民黨展現誠意與善意。他說：『(原音)我們黨內自己的縣市黨提名辦法就有現任優先，然後去跟人家民眾黨說我們沒有現任優先，那也說不過去啊，那就不是有誠意跟善意的表現。』

不過，李哲華也坦言，高虹安司法案件的最終判決結果確實是個變數，現在距離2026年地方選舉登記也還有一段時間，須待最高法院裁決後才能進一步評估。他也強調藍白合作並非僅限新竹，各地仍會依兩黨自身的節奏與協調持續推進。(編輯：宋皖媛)