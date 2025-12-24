高虹安2026連任對手？學者分析綠營「空降」參選：兩人的態度是關鍵

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

新竹市長高虹安涉詐領助理費，日前高院二審認定貪污部分無罪後，開始力拼2026市長連任。針對民進黨可能推派人選，銘傳大學廣電系主任杜聖聰23日分析，綠營人選要威脅到高虹安有難度，很可能空降派中央官員或高層參選，但身兼黨主席的總統賴清德、民進黨立院黨團總召柯建銘的態度是關鍵。

杜聖聰認為，綠營在新竹市長的人選，極有可能空降派出中央官員或高層參選。（資料照）

杜聖聰日前接受廣播節目《POP大國民》專訪，談及2026新竹市長選舉，他分析，「高虹安連任機會高，最大的敵人是自己」。第一，726大罷免時，高虹安拿到12萬票不同意票，這比她自己選舉時，票數還來得高。即便大罷免的民眾投票動機相當多，但無論如何，高虹安在大罷免所展現的聲勢，是驚人的。

廣告 廣告

杜聖聰點出，新竹市的選勢接下來會轉移到，高虹安市長對市政治理的檢驗，所以高虹安必須把市政府螺絲栓緊，在明年二、三月的新會期，端出具體的市政。如果市政補強，就有機會扣連到大罷免12萬票效應，形成共振相應；如果沒有的話，可能就會成為黃金交叉點，一瀉千里。

不過，杜聖聰指出，高虹安助理費官司是否出現變數，也是唯一的隱憂。他形容高虹安2026選戰狀況，如同「拔劍四顧心茫茫」，因為目前在新竹市，民進黨還未見對手出現，即便出現，要能威脅到高虹安，也有難度。

杜聖聰認為，綠營在新竹市長的人選，極有可能空降派出中央官員或高層參選，只不過這個人選是誰，有兩個人的態度是關鍵，「一就是賴清德總統、二就是柯建銘總召」，除了賴總統是民進黨主席外，新竹市是柯建銘總召經營多年的本命區，所以要代表民進黨參選的，必須在賴、柯兩人間獲得共識，才有機會出現一拚。

更多FTNN新聞網報導

賴清德邀國政茶敘韓國瑜婉拒 鄭麗文：虛情假意大可不必、找誰喝茶都沒用

綠要換下老柯換合作？黃國昌轟賴清德要拿柯建銘頭祭旗是自己家務事 民眾黨不介入

民進黨選對會拍板2026彰化縣徵召陳素月 下午提名記者會因「1219隨機攻擊案」取消

