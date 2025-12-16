高虹安2026選新竹？他曝藍白「1布局」基本定了

政治中心／李汶臻報導

新竹市長高虹安被控立委任內涉嫌詐領助理費，因涉貪污案一審遭重判7年4個月徒刑而被停職，並由邱臣遠任代理市長一職。高虹安躲過726大罷免下架危機，如今涉詐助理費二審結果出爐，高院今（16日）將高虹安的貪污罪撤銷，僅依使公務員登載不實罪判6月，得易科罰金18萬元，可上訴。消息曝光後，有關高虹安是否入局、選2026年新竹市長的話題，引發各界熱議；對此，同為新竹人的政治評論員黃益中稍早就發文指出「這件事」基本可以確定。

高虹安涉貪的案件大逆轉，二審判6個月，得易科罰金18萬。（圖／民視新聞）





遭停職的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院一審依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審，高院今（16）日上午進行二審宣判，結果大逆轉。對此，高虹安也表示，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位。

高虹安（左圖、右圖左）因涉貪污案一審遭重判7年4個月徒刑而被停職，並由邱臣遠（右圖右）任代理市長一職。（圖／翻攝自臉書@高虹安、民眾黨提供）





針對高虹安案二審逆轉結果，政治評論員黃益中在社群發文指出，雖然知道二審法官對高虹安很好，畢竟也為她的案子，聲請憲法法庭釋憲（但大法官不受理），但他認為二審對比一審落差太大，他表示：「從一審貪污罪判七年四個月，二審貪污無罪，改依使公務員登載不實罪判六個月，並得易科罰金18萬元，這落差也太大了」。

對於高虹安案二審逆轉結果，黃益中曝藍白「1布局」基本定了（圖／翻攝自Threads@yizhong0217）

另外，對於高虹安還另涉誣告罪、二審判六個月，黃益中指出「目前上訴三審中，若三審有罪、無緩刑、無易科罰金的話，需解職」。但他進一步指出，以上情況均不影響她2026年參選新竹市長資格，並指出「基本可以確定，新竹市藍白合就是共推高虹安了」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

