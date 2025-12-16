高虹安7年重罪到無罪！他批：綠營羅織冤案

▲高虹安7年重罪到無罪！邱毅批：綠營羅織冤案，柯文哲也被追殺。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞]

新竹市長高虹安被控立委任內涉嫌詐領助理費11萬多元，一審判刑7年4月，上訴高院改判無罪，前立委邱毅指出，意味著高虹安可以順利復職，也為她參選明年的新竹市長鋪平道路，預估連任勝率在八成以上，他直言高虹安案件根本小題大作，是標準的民進黨羅織入罪手法。

邱毅強調，高虹安案本質上是一起冤案，雖然最終判決大致還了當事人清白，但高虹安多年來遭受司法折騰，不僅政治前途和聲譽盡毀，更曾被媒體群起攻擊，淪為過街老鼠。他質問，期間所遭受的聲譽和政治損失，應由誰來賠償和彌補？媒體當時的起鬨、將高虹安描述為慣老闆，讓她承擔了不必要的代價。

廣告 廣告

邱毅進一步提出京華城案，認為柯文哲的案件，同樣是賴清德政府利用司法檢調追殺的案例。柯文哲案缺乏金流和證據，仍遭起訴求刑28年6個月。並批評特定媒體替檢方放話，導致柯文哲夫婦被醜化成萬惡不赦的貪污犯，連替他們說話的人也受到牽連。

柯文哲案即將宣判一審結果，邱毅呼籲承審法官秉持司法良心和專業審理，還柯文哲清白，即使立法院通過庭審要直播，法官最終也只敢折衷做半套，顯示承審法官身處政治壓力下的困難處境，期盼法官能頂住壓力，不受政治干預。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

涉貪案二審大逆轉無罪！公民老師預測：高虹安2026市長資格穩了

高虹安貪污二審無罪 沈伯洋喊話支持者：請別對司法失去信心

涉貪結局大不同！高虹安二審改判無罪 童仲彥：阿童關就關了