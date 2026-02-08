高蛋白點心恐越吃越胖 高糖高油不自知 醫提聰明攝取3招
記者湯朝村∕嘉義報導
近年來，隨著健身風氣興起，超商貨架上充斥著各式標榜「高蛋白」的飲料、餅乾及麵包，這些商品常被消費者視為健康補給的首選。然而，醫師提醒，許多高蛋白加工食品實則暗藏高糖、高脂的陷阱，若盲目食用，恐非助長肌肉，而是悄悄堆積脂肪。
肥胖症專科醫師蔡明劼指出，市面上部分高蛋白飲品為了提升口感，添加大量糖分，飲用後血糖迅速攀升；而高蛋白點心則常為維持綿密質地，脂肪含量驚人。這類產品本質上更接近「蛋白質含量較高的超加工食品」，若運動量不足卻當成日常零食，反而容易攝取過多熱量，導致增肥風險。
誰才適合食用這類高蛋白點心？蔡明劼分析，僅有進行高強度重訓、活動量極大的人群，可將其作為方便的營養補充；但對一般上班族或正在控制體重的民眾而言，如果誤將這些高熱量產品當正餐或點心，恐怕「越吃越圓」。
醫師也提出3項聰明攝取蛋白質的建議：
1.細讀營養標示：不僅關注蛋白質含量，更應檢查糖分與脂肪的比例。
2.優先選擇原型食物：如雞蛋、雞胸肉、豆腐、希臘優格等，才是高CP值並且少添加的純淨來源。
3.評估熱量代價：若一份點心熱量高達400大卡，僅含20克蛋白質，應思考是否值得攝取。
蔡明劼強調，消費者的健康不應被行銷標語綁架，選擇食物時需回歸營養本質，保持理性判斷。下次在貨架前，別讓「高蛋白」3個字蒙蔽理智，多看一眼標示，才能真正為自己的健康與身材把關。
