高血壓、心衰竭用藥「依心舒錠4毫克」不純物超標 回收74萬錠
衛生福利部食品藥物管理署近日公布，用於高血壓、充血性心臟衰竭的「依心舒錠4毫克」，連續性安定性試驗時，發現不純物含量超標，疑是儲存或製程問題，為保障民眾安全，廠商將於17日前回收共4批、約74萬錠。
據食藥署4日公布的藥品回收訊息，永信藥品公司的「依心舒錠4毫克 Acetec Tablets 4mg」，批號PZT S001、PZT S002、PZT S003、PZT S004的產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。
這個藥品主成分為perindopril tert-butylamine，適應症為高血壓、充血性心臟衰竭，對於有心肌梗塞、血管重建病史的病人，併用傳統心絞痛治療藥物，可以降低心臟事件的危險。
食藥署藥品組簡任技正楊博文今天（7日）告訴中央社記者，依規定，這款藥物的特定不純物不可以超過3%；10月16日接獲藥品許可證持有藥商永信藥品主動通報，進行持續安定性試驗結果時，發現其中一批藥品不純物含量超標、約3.5%，故與其相關製造批號一併啟動回收。
楊博文指出，不純物含量超標可能是儲存或製造過程有問題，為保障民眾安全，食藥署已要求廠商應於今年11月17日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，這次回收藥品已銷售數量共計74萬520錠。
依衛福部中央健康保險署藥品申報量，這款藥品在113年用量約50萬1561顆。楊博文說，這款藥品市占率不算太高，且尚有3項同成分、同劑型和同劑量的藥品許可證，評估暫無短缺疑慮。
食藥署提醒，對用藥有疑慮者，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品；也請各醫療院所、藥商及藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
86歲蕭萬長罹肺癌14年 每周喝4次「蔬果養生湯」降慢性發炎
86歲前副總統蕭萬長自2011年被診斷出肺癌第三期後，經手術切除腫瘤，至今已與癌症和平共處14年。除了每日堅持走路6000步、游泳等運動，他更透露自己的養生秘訣包括多吃蔬果、少碰加工食品，以及每週飲用4次由太太精心準備的蔬果養生湯，成功維持健康狀態。中天新聞網 ・ 7 小時前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
莊人祥59歲罹胃癌！醫揭早期無症狀 「4大地雷食物」曝光
衛福部常務次長莊人祥日前親自證實，自己在去年初擔任疾管署署長期間，被診斷出胃癌，好在醫療團隊與家人支持，目前恢復良好。該消息一出震驚各界，也讓民眾升高對胃癌的防治意識。醫生提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，才能守護胃部健康。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
11/7立冬進補！6禁忌注意「別喝大量熱水」 命理師提醒3星座：當心爆發身體不適
今年11月7日是二十四節氣中的「立冬」，它象徵冬季的開始，此時陽氣漸收、陰氣增強，氣溫明顯轉涼，萬物進入休養蓄藏的階段。民間習俗中，人們會進補或吃餃子、薑母鴨等暖身料理，希望以食補禦寒，為冬天儲備能量。姊妹淘 ・ 8 小時前
癌末患者家人求隱瞞病情 暖醫秒回3字！結局超動人
癌症為人恐懼，許多患者家屬會懇求醫師隱瞞患者病情。醫師蘇一峰表示，他日前發現一名患者有10公分肺部腫瘤，極可能是肺癌末期，但家屬請求隱瞞患者，他短暫沉默後回答「不可能」，因為病人有權得知自己病情。蘇一峰仍告知患者，患者最後決定回家過完人生最後的3個月，過程相當平和，讓人感受到病患自主的重要意義。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
立冬陰氣超凶！觸犯「6大禁忌」衰爆 專家示警3星座沖煞小心
今（7）日是二十四節氣中的立冬，清水孟國際塔羅小孟老師也分享立冬的6禁忌及傳統習俗，示警巨蟹座、狮子座、處女座3個星座的人在立冬容易爆發身體不適，要特別小心。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、...匯流新聞網 ・ 1 天前
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 1 天前
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。幸福熟齡 ・ 2 天前
「1飲品」幾乎治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵
「1飲品」治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵造咖 ・ 1 天前
健保補充保費改制引反彈！蘇一峰認不公平
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，引發各界反彈，醫師蘇一峰也認為，這次加收保費會遇到這麼大的反彈，是民眾覺得增收制度不公平，呼籲政府減少不必要的灑幣，把錢投資力挺健保永續經...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
食用「隔夜飯炒飯」後腹痛嘔吐不止 杭州男送醫險喪命！醫師曝原因
綜合陸媒報導，這起事件發生在浙江省杭州市。當事人姚先生為了方便，使用在冰箱中存放2天的剩飯來做炒飯，食用後卻出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀。有鑑於姚先生狀控嚴重，當地街道衛生服務中心的醫師立刻聯繫杭州市第一人民醫院。當他被送達醫院時，已經臉色慘白，呼吸困難且嚴重...CTWANT ・ 20 小時前
痛風別怪豆製品！醫點名「番茄、鵝肉」才是真地雷
全台約有百萬名痛風患者，許多人深信豆製品會使其發作。腎臟科醫師江守山指出，這是一個長久以來的誤會，雖然黃豆本身的普林含量確實偏高，但研究顯示，大豆中的異黃酮具強力抗發炎作用，反而能降低痛風發作機率，「真正容易使其發作的，反而是番茄與鵝肉」。聯合新聞網 ・ 1 天前
坣娜肺腺癌辭世！中醫揭「肺部5大健康殺手」，教你「生活+飲食」保養秘訣
藝人坣娜於10月中旬辭世，其美籍猶太裔丈夫薛智偉於10月31日發表聲明證實噩耗，並透露坣娜因罹患肺腺癌離世的消息。薛智偉在聲明中回憶，坣娜於2021年演唱會後出現咳嗽症狀，卻因疫情期間就醫不便而延誤檢查，直到同年底才確診為第四期肺腺癌。坣娜的病逝消息曝光後，也引發社會對肺腺癌的關注。姊妹淘 ・ 1 天前
熱血環島每天騎車8小時 23歲男慘淪「腳不舉」全因一事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 23歲的林先生，日前熱血騎重機環島，整整8天，每天騎車7到8小時以上，沒想到順利返家之後，卻忽然間右腳無力，右腳尖無法抬高，走路時感到乏力，但並沒有腰痠背痛的現象，經診所醫師建議至醫院進一步安排神經傳導暨肌電圖檢查，原來是椎間盤突出壓迫神經。 收治病人的台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑表示，檢查發現，林先生右...匯流新聞網 ・ 1 天前
補充保費政策惹議 醫批方向錯誤：「這3類人」多收費才公平
[Newtalk新聞] 衛福部長石崇良日前接受專訪表示，將對「補充保費」做出三大變革，包括將利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制。然而，這項消息一出也立刻引發爭議，行政院長卓榮泰昨晚也緊急踩煞車，暫緩具爭議的規劃。對此，胸腔科醫師蘇一峰直言，為健保永續經營改革方向是對的，但方法跟方向是不對，他也點出3類人才應該多收費，才符合公平正義。 石崇良日前接受專訪表示，《健保法》改革最快民國116年上路，其中，包括三大面向，只要利息、股利、租金合計超過2萬元，那麼就要繳交2.11%補充保費，這與先前每月就源扣繳調整為「年度結算」。社會保險司代理司長陳真慧證實，估計影響高達480萬人，預計健保增加約200億元收入，最快民國116年上路。 然而，這樣改革也引發小資族的哀豪。行政院發言人李慧芝昨日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」而石崇良昨日舉行臨時記者會說明時，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，並強調改革是為了健保的付費公平性。不過他也強調政策還在研議、溝通階段。新頭殼 ・ 5 小時前
久坐害中風、糖尿病！研究曝「日做簡單1事」風險大降 心梗也少10％
你是否天天黏在椅子上呢？小心坐出糖尿病和中風！最新研究指出，每天只要少坐30分鐘，用來做簡單的家務，或是飯後快走，就能大幅降低罹患糖尿病與心血管疾病的風險。此外，如果所有成年人每天都少坐30分鐘，每年可望減少10%的心肌梗塞的新發病例。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Lisa愛用「泰國神物」出事了！鴻泰鼻通驚爆細菌超標下架！批號「000332」快丟
許多人赴泰國旅遊必買的伴手禮、連BLACKPINK成員Lisa也隨身攜帶的鴻泰（Hongthai）草藥「鼻通」，驚傳部分批次遭微生物污染！泰國食品藥品監督管理局（Thai FDA）緊急公告，要求消費者健康2.0 ・ 1 天前
日本奶奶92歲還在快樂工作！健康長壽原來是靠1飲食習慣
在日本有位近百歲的玉置泰子奶奶，92歲還在持續工作，並被金氏世界紀錄認定為「世界最高齡的總務課長」，她出版書籍分享自己上班的樂活心法，更分享了讓身體健康祕訣，原來1飲食習慣是重點，以下是她的分享：健康2.0 ・ 1 天前