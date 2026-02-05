高血壓不只有頭暈！醫點名「這幾個小毛病」完全聯想不到 一堆人中鏢

很多人以為，高血壓一定要「頭痛、頭暈、血壓爆表」才算嚴重，否則忍一忍就好。但醫師直言，真正危險的高血壓，往往不是讓你痛，而是讓你「以為沒事」，等到心肌梗塞或中風發生，才驚覺不是突然，而是一路被忽略。

高血壓原因多 幾乎無異常不適

健康管理醫院錢政平副院長表示，發生高血壓的原因，包括年齡、肥胖、遺傳、飲食、藥物和環境等因素，都有可能讓血壓升高，並且幾乎無異常不適狀態，常見許多人都是健檢才意外發現自己早已有高血壓問題。

常見這些症狀 長久恐致心血管疾病

錢政平也指出，常見高血壓問題者容易犯一個錯誤，認為身體若無明顯不適就可以不需按照時間服用醫師開立的控制血壓藥物。雖有少數高血壓患者可能會發生頭痛、頭暈、耳鳴、心悸、流鼻血、兩肩痠痛等症狀，但因這些病狀也容易被認為只是短時間發生忍一忍就過，而疏忽耽誤就醫。

而最致命的是長久高血壓會提高心血管疾病發生，而心血管疾病在發生變化時總是沒有明顯症狀，等到急性併發症（心臟病、中風等心血管疾病）發作時才意識皆因長期血壓未控制良好。

採取低鈉飲食 避免血壓增高

錢政平建議，高血壓患者，平日飲食也需注意採取低鈉飲食，因攝取過多鹽，鹽分中的鈉會讓水分滯留身體中，人體內水分偏高就會進入血管中，連帶造成血管壁壓力升高，又進一步血壓增高。

長期監測血壓值 掌控三高狀態

依據2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查結果，18歲以上國人的高血壓盛行率達26.8%，相當於每4人就有1人有高血壓問題，且仍有三成民眾不知道自己有高血壓，推估約有529萬人罹患高血壓，且盛行率隨年齡增加而上升。國健署也呼籲，透過定期且長期監測血壓值，並搭配722原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值，清楚掌握血壓狀況。

錢政平也提醒，心血管疾病是國人十大死因僅次於癌症的致命要害，若想要預防心血管疾病的發生，就是必須透過健康檢查才能清楚一窺心血管的健康狀況。建議年滿20歲，應該好好面對自己的健康狀態，測量血壓及血液檢查掌控三高狀態的第一步。

