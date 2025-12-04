高血壓也有非藥物治療選項！腎動脈神經阻斷術入美國醫保與治療指引
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】美國心臟學會（ACC）與美國心臟協會（AHA）於2025年發布新版高血壓治療指引，除了採用更全面的風險評估工具、下修藥物治療啟動門檻，也首次將腎動脈神經阻斷術（RDN）納入IIb級推薦，引起高度討論。台灣高血壓學會理事長、臺大醫院心臟血管科林彥宏醫師指出，本次更新反映全球治療趨勢正轉向「更積極的血壓管理」，並強調高血壓影響的不只是血壓數字，更與心、腦、腎臟疾病，甚至認知退化、失智症等長期風險密切相關。
「萬病之母」高血壓恐傷心、腦、腎 還與失智症有關！
本次指引亦強調高血壓對多重器官和大腦認知功能的長期影響。林彥宏理事長解釋，高血壓可說是「萬病之母」，長期血壓偏高會破壞血管結構，同時造成心臟肥大，以及心臟、腦部及腎臟等標的器官血流供應下降，幾乎所有心血管疾病，包括心肌梗塞、心衰竭、腦中風等都與高血壓相關，其中亞洲人常見的出血性中風，單一危險因子即為血壓，慢性腎臟病風險也提高。臨床同時觀察到，部分認知退化及失智症可能與高血壓相關，例如SPRINT研究顯示，血壓控制較好的老年人，失智風險相對較低，但仍需更多證據釐清其因果關係，相關研究也正在逐步展開。
新版指引建議，收縮壓130至140 mmHg且屬低心血管風險族群，可先嘗試3至6個月的非藥物治療，若仍未改善建議用藥；高風險族群血壓達130/80 mmHg以上，應同時啟動藥物治療與生活型態調整。治療目標統一為所有成人130/80 mmHg，特殊情況可由醫師評估設定更低的目標，與2022年台灣高血壓指引方向一致。「目的是根據不同等級的風險，針對性地進行早期治療。風險越高，越需積極介入，對長期預後也更有幫助。」
高血壓也很「頑固」！還有這些原因讓血壓難達標
即使配合用藥與生活調整，仍有不少患者血壓控制不佳，常見原因包括：
藥物依從性不佳：生活忙碌，加上未每日量血壓，容易忘記用藥。
頑固型高血壓：使用3種藥物仍無法達標，常伴隨腎臟疾病等嚴重器官問題。
續發性高血壓：以原發性高醛固酮症最常見，近年研究發現在高血壓患者達 8%。
生活型態不佳：壓力、作息日夜顛倒、失眠等也會推升血壓。
了解高血壓手術治療選擇！「腎動脈神經阻斷術（RDN）」納指引建議
隨著安全的血壓標準持續下修、治療需求增加，針對上述難以達標的患者，目前也有了藥物以外的治療選項。林彥宏理事長指出，血壓升降與交感神經有關，腎動脈神經阻斷術（RDN）透過導管進入腎動脈，將熱能作用在周邊交感神經，以降低身體升高血壓的訊號，目標為達到持續性的血壓控制，唯實際療效可能因人而異。
RDN在本次新指引獲列IIb級建議，美國聯邦醫療保險（Medicare）近期也將其納入全國性給付，林彥宏理事長表示，這點顯示隨著陸續有多項研究提出RDN在臨床上的潛在價值，應用範圍有望在醫師評估下進一步擴大，為治療增添選項。不過他也強調，高血壓治療仍以藥物為主，是否適合手術，需由醫師根據患者病況和需求評估，也不代表能停藥，任何藥物調整都應與醫師詳細討論。
台灣醫界攜手亞洲 提升國內高血壓照護品質
「不管治療方法為何，控制數字背後的疾病風險，才是最終的治療目標。」林彥宏理事長表示，高血壓治療同樣受到國內醫界高度重視，台灣高血壓學會與多個專科學會合作，預計明年推出「老人高血壓指引」，也正在參與亞洲高血壓指引撰寫，更期待未來能發展出適合亞洲族群的風險評估工具。本年度高血壓學會年會也將於12月7日於張榮發基金會會議廳登場，議題涵蓋RDN臨床應用、高血壓多重共病、兒童與老人高血壓等，期盼透過各項交流與合作，推動國內高血壓照護品質的提升。
