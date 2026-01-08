高血壓可以泡溫泉嗎？醫警告「冷熱交替很危險」泡湯注意4大原則

冬天冷冷的天氣，不少民眾選擇「泡湯」 不只能暖暖身體，也能放鬆身心，然而冷熱交替造成的溫差或不當習慣很容易對心血管造成負擔，尤其是高血壓患者、曾有心肌梗塞病史者，更可能因此引發心血管疾病。對此，醫師提供「泡湯安全原則」，讓高風險族群泡湯也能愉快又安心。







泡湯冷熱交替增心血管風險



台北慈濟醫院心臟血管科醫師李家誠指出，人體血管具備調節體溫與維持循環的功能，對健康民眾來說，面對冷熱轉換時通常能順利調整，但對於高血壓或曾有心肌梗塞病史等高風險族群而言，血管已有損傷且較為脆弱，若又有不當的泡湯習慣，就容易造成心血管負擔。

例如，一進入浴場便直接泡入高溫池，容易使血管在短時間內迅速擴張；再加上在高、低溫池之間反覆交替，會造成血管頻繁收縮與舒張，使血壓波動更加劇烈。此外，若在空腹、飯後或飲酒後立即泡湯，則可能因血糖不穩，導致腦部與心臟的供血在短時間內下降。

李家誠說明，一旦血壓不穩，就可能出現頭暈、心悸、胸悶、噁心、嘔吐或呼吸急促等症狀，若有持續性的不適，很可能是心肌梗塞、腦中風前兆，不可不慎。





冬季泡湯注意4件事



李家誠表示，面對冬季泡湯需求，民眾行前應先做好自我檢查與準備，包括確認當日血壓是否穩定、是否有胸悶或心悸等不適，平時服用之藥物也務必隨身攜帶並告知同行者位置。在泡湯方式上，李家誠也提供以下建議：

入池循序漸進： 可先透過足浴暖身，待身體適應後再入池。

控制水位高度： 水位以胸口以下為宜，以免水壓過高影響胸腔活動，進而增加心臟負荷。

留意水溫與時間： 溫泉池選擇40度以下，且每次浸泡時間不宜超過10～15分鐘。

適時休息與補水：休息期間需補充水分，每次約150～250毫升，避免因脫水造成心臟負擔。

李家誠進一步說明，若正處於發燒、感冒、感染或身體有未癒合傷口的情況下，都不宜泡湯；血壓控制不佳、有不穩定心絞痛或近期曾有胸痛、暈眩等急性症狀的民眾，也應暫緩安排，待病情回穩後再考慮前往。





日常做好心血管保養



冬季容易好發心血管疾病，民眾在享受泡湯的同時，更要留意自身健康狀況。建議可以從日常保養開始做起，應維持規律運動、保持適當水分攝取，並採取健康的飲食習慣；外出時可以配戴毛帽、圍巾，保護頭頸部，減少血管突然劇烈收縮的機會。要注意的是，若出現任何不適症狀，務必及時前往就診，以免錯過黃金治療時機。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為高血壓可以泡溫泉嗎？醫警告「冷熱交替很危險」泡湯注意4大原則