高血壓男洗腎中 血壓狂飆200竟是愛吃「1零食」很多人都在吃要小心

很多人愛吃酸酸甜甜的仙楂丸，解膩消食，讓人一口接一口把它當成解饞小零食。當心了！腎臟科醫師江守山日前在臉書分享，一名男病患長期為高血壓所苦，目前正洗腎的他突然血壓飆破200毫米汞柱，仔細詢問之下，才知道患者平常愛吃「仙楂丸」，恐是仙楂丸吃太多惹禍。

血壓飆破200！竟是仙楂丸惹的禍？

60歲的男性患者長期高血壓，現在正在進行洗腎。近期回診時，發現他的血壓竟飆破200mmHg，即使服藥也僅短暫下降，約2小時又回升。

江守山醫師進一步詢問，發現患者近期突然非常喜歡吃「仙楂丸」，他認為這可能就是患者血壓飆升的關鍵！

甘草潛藏危機！腎功能不佳者應警惕

江守山醫師解釋，仙楂丸中含有一定分量的「甘草」，對於本身患有慢性腎臟疾病的患者來說，若食用過量，很可能引發「突發性惡性高血壓」，嚴重甚至可能導致中風。所幸這名患者及時停止食用仙楂丸，才避免了更嚴重的後果。

仙楂丸、甘草與腎臟：專家怎麼說？

甘甘甜甜的甘草通常被做為沾水果吃的甘草粉，很多人認為甘草都能沾水果吃了，一定「吃多了也沒事」。而且甘草常在中藥裡面扮演「味素藥」的角色，可以讓中藥吃起來不那麼苦澀，所以不以為意。

江守山認為甘草對於腎功能不佳者而言，卻可能存在急性風險。所以提醒大家不要隨意吃仙楂果等零食，小心裡面所含的甘草傷腎。仙楂丸有哪些保健功效？真的吃多了危險嗎？

甘草會傷腎嗎？專家釋疑

馬偕醫院中醫科醫師陳冠宇表示，甘草如果攝取過多，可能會導致水腫，但藥物或保健食品中若含有少量甘草，並不會直接影響腎臟功能。

中醫師周宗翰也指出，甘草具有類似類固醇的結構，有消炎效果，但吃多了容易造成水腫。不過，一般人要吃到危害身體的劑量並不容易，因為甘草很甜又滋膩，吃多了容易脹氣不適，很少人可以吃到有害劑量。

仙楂丸是「幫兇」還是「背黑鍋」？

周宗翰中醫師認為，這名愛吃仙楂丸的患者，其洗腎原因與仙楂丸中的甘草可能沒有直接關係。關鍵在於他的腎功能可能早就出問題，不能吃高鈉高糖的食物。

仙楂丸吃起來酸酸甜甜，但為了平衡口感，其實加了不少鹽，因此患者可能是鈉攝取過多導致腎功能惡化。

鹹甜零食陷阱多！高鈉是腎臟殺手

周宗翰中醫師進一步強調，許多人誤以為甜食無害，但像仙楂丸這類鹹甜交錯的零食，鈉含量可能很高。其實不只仙楂丸，一般飲食中如果鈉含量太多，像是拉麵湯頭、火鍋湯頭等也都是高鈉食物，對腎臟的危害可能更大。

因此，有腎功能問題的民眾應特別注意限鹽、限鈉，而不是只單純歸咎於仙楂丸或甘草。

開胃促食慾，不吃仙楂丸還有什麼選擇？

陳冠宇醫師不建議民眾自行服用仙楂丸來幫助開胃促進食慾。他建議，洗腎患者若有食慾不振、噁心嘔吐等問題，應由醫師根據抽血檢查評估體質，開立適合的中藥。

此外，如果喉嚨不適，也不應過度依賴仙楂丸，應尋求醫師診斷找出原因，並可使用薄荷、陳皮等成分來舒緩不適。

了解自身狀況，謹慎飲食是關鍵！

江守山醫師提醒，具腎臟病史的民眾務必提高警覺、謹慎飲食。周宗翰中醫師也呼籲，每個人都應了解自己的腎功能狀況，如果醫師有建議限鹽，就要特別留意各種食物的鈉含量，不要以為甜甜的零食就沒有問題。

周宗翰表示，仙楂丸本身沒什麼問題，正常人吃幾顆也沒問題。但對於腎功能不佳的患者而言，任何零食都應該注意，尤其要留意許多有隱藏鈉的食物可能帶來危害，吃什麼都要注意背後的潛在風險。建議大家保持均衡飲食，定期追蹤健康狀況，並遵循醫囑，才是守護腎臟健康的最佳之道。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源．諮詢專家／江守山醫師．陳冠宇中醫師．周宗翰中醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章