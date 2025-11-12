高血壓病患頭暈元凶竟是「粉光蔘」 中醫師這樣解釋

一般民眾會把它中藥材當成健康茶飲來喝，但是對於某些特殊身體狀況還是會有不良的影響。示意圖：截自freepik

不少民眾為了養生、補氣，會服用中藥「西洋蔘」，然而，中醫師羅珮琳提醒，並非所有人都適合服用西洋蔘，尤其有血壓問題的民眾，最好先諮詢醫師專業建議，避免導致血壓不穩。

羅珮琳日前在臉書提到，西洋蔘又稱作粉光蔘、花旗蔘。她透露，日前遇到一名患者表示，其丈夫患有高血壓，已經服用降血壓藥10幾年了，血壓狀況一直很穩定，最近卻突然出現血壓偏低、頭暈的情形。羅珮琳進一步追問最近是否有服用什麼保健食品，才知道對方聽從宮廟師姐建議，有在喝西洋蔘加枸杞泡茶。羅珮琳建議他們先暫時停喝，後續患者回診時便透露，丈夫停用西洋蔘之後，血壓就恢復正常，也不再頭暈了。

羅珮琳說，一般民眾會把它中藥材當成健康茶飲來喝，但是對於某些特殊身體狀況還是會有不良的影響。尤其，西洋蔘對血壓的影響研究結果並不一致，屬於雙向調節，有可能升高血壓也有可能降低血壓。

羅珮琳指出，西洋蔘有「益氣、生津」的作用，能刺激中樞神經、提升精神。在血壓偏低的人，西洋蔘會讓血壓輕微上升。但部分實驗與臨床觀察顯示，西洋蔘可以促進血管舒張、調節自律神經、減少壓力，因此在高血壓患者或血壓偏高者身上，有時會出現輕度的降壓效果，這位患者的丈夫，本身已經有高血壓服用西藥，又加上西洋蔘降壓，才會出現頭暈、血壓低的結果，好在這只是短期功效，停用後就解除。

羅珮琳表示，西洋蔘會升壓還是降壓，關鍵點在於使用劑量與個體差異，低劑量可能偏向溫和補氣，對血壓影響不大；較高劑量時才出現明顯降壓傾向。個人體質也有差異，氣虛、容易疲勞的人，服用後血壓稍升，覺得精神好，但本身肝陽上亢、血壓高或壓力大的人，可能造成血壓下降。所以本身有血壓問題的人，想要服用西洋蔘補氣，還是要觀察一下血壓變化或者由中醫師處方。

