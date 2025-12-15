高血壓盛行率達四分之一，專家提醒：多數患者初期無症狀、易被忽略

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

根據國民健康署2018年統計資料顯示，台灣18歲以上成人高血壓盛行率約為 25%，但其中約三分之一民眾並不知道自己已罹患高血壓。專家指出，高血壓初期多半沒有明顯不適，往往在與疾病共存多年後，才逐漸出現症狀，因此被稱為「沉默的殺手」。

臨床常見的高血壓症狀

中醫師黃千瑞表示，臨床常見的高血壓相關不適，包括後頸緊繃酸痛、頭痛、頭暈等，嚴重時甚至可能出現噁心、嘔吐、抽搐或意識不清。黃千瑞提醒，長期血壓控制不良，可能因血管承受過大壓力而發生破裂，或因血管壁受損導致血栓阻塞，進而引發心肌梗塞、腦中風、腎功能衰退、視網膜病變甚至失明等嚴重併發症。

一般而言，在靜止狀態下量測血壓，若收縮壓達140 mmHg以上，或舒張壓達 90 mmHg以上，即符合高血壓診斷標準。不過，美國心臟協會已於2017年更新高血壓治療指引，將標準下修為130/80 mmHg，主要考量動脈粥樣硬化性心血管疾病（ASCVD）十年風險值超過10%的族群，若能提早介入控制，可降低未來心血管疾病風險。

中醫也能治療高血壓

黃千瑞表示，若已確診高血壓，民眾不需過度恐慌，中醫治療除協助血壓調控外，也會針對頭暈、頭痛、心悸等伴隨症狀進行整體調理，期望降低長期併發症風險。

從中醫理論來看，古籍中並無「高血壓」病名，其症狀多歸類於「眩暈」、「頭痛」、「項強」等範疇，與肝腎陰陽失調有關，臨床常見證型包括肝陽上亢、陰虛陽亢、肝腎陰虛、痰濁中阻等，治療原則依個人體質不同而有所調整。

穴位按摩助促進氣血循環

此外，黃千瑞也建議，透過穴位按摩有助於促進氣血循環、舒緩高血壓引起的不適。常見的降壓保健穴位包括位於頭頂的百會穴、後頸兩側的風池穴，以及耳背的降壓溝；下肢與足部則可按摩陽陵泉穴與太衝穴，每次約 3 至 5 分鐘，以指腹輕壓為原則。

黃千瑞提醒，穴位按摩屬於日常保健方式，仍應配合規律量測血壓、調整生活型態與醫師治療建議，才能有效降低高血壓對健康的長期威脅。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

