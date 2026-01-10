高血壓糖尿病腎病常一起報到？mTOR分子長期過勞所致

不少民眾血壓先升高、血糖卡邊緣值，超音波發現脂肪肝，又被醫師提醒要追蹤腎功能。張家銘醫師指出，這些疾病常一起出現，關鍵在於生活習慣反覆觸動體內mTOR分子。

不少民眾血壓先升高、血糖卡邊緣值，超音波發現脂肪肝，又被醫師提醒要追蹤腎功能。（示意圖／123RF）

台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師表示，根據2025年發表在《Physiological Research》期刊的綜論，哺乳類雷帕黴素標的（mTOR）是身體的能量決策系統。只要吃東西、血糖上升、胰島素分泌、壓力增加、發炎反應，mTOR就會被啟動，告訴細胞要繼續運作。現代人生活型態幾乎每天都在刺激這個系統。

從分子層級來看，高血壓常是腎臟最早出現問題的警訊。張家銘說明，外食多、口味重導致臉腫、腳腫、血壓飆高，這與mTOR一號複合體在腎臟被過度刺激有關。高鹽、高糖、氧化壓力讓腎臟進入高負荷，鈉排不出、水分滯留，血壓自然上升。

從分子層級來看，高血壓常是腎臟最早出現問題的警訊。（圖／Photo AC）

糖尿病的形成是細胞對胰島素反應變慢。張家銘指出，當mTOR長期被刺激，細胞一直被要求合成與儲存，對胰島素反應就會變慢，表現為吃完就想睡、下午沒精神、越補越累。他建議拉開進食間隔，讓身體有時間不用處理能量。

脂肪肝是肝臟把多餘能量轉成脂肪儲存的結果。張家銘解釋，當mTOR長期處在合成模式，肝臟只能將能量轉為脂肪，久了就形成脂肪肝。這也是為什麼生活節奏一調整，肝臟往往最先改善。

張家銘表示，mTOR在腎臟長期過度活化會導致腎小球肥大、蛋白尿，最後走向慢性腎病。（示意圖／pixabay）

腎病通常最晚被發現但最早承受壓力。張家銘表示，mTOR在腎臟長期過度活化會導致腎小球肥大、蛋白尿，最後走向慢性腎病。生活中常先出現水腫、疲勞、尿量改變，但腎臟症狀不明顯，很多人沒察覺。

張家銘強調，這些疾病背後共用同一套代謝與發炎系統，一直被生活踩著的就是mTOR。真正的預防是讓這個系統慢下來，當進食有節奏、睡眠能切換、壓力有出口，mTOR自然回到該有位置，檢查數字會慢慢變好。

