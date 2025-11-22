高血壓藥什麼時候吃都一樣？醫：1因素9成的人都早上吃 血壓控制更穩定
高血壓藥早上吃好？還是晚上吃好？醫界有一派人建議晚上服高血壓藥可以降低早上中風和心梗發生率，但據最新研究發現：高血壓藥早上吃或晚上吃「沒差別」。不過醫師建議，如果服用長效型一天一次的高血壓藥，早上吃會比較好。
內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼分享，多年前有研究聲稱「夜間服用高血壓藥物，可以大幅降低心血管事件以及死亡率」，但近日加拿大一項刊登在2025年5月《美國醫學會雜誌》的研究發現，高血壓藥物早吃晚吃，對於心血管事件和死亡率並無顯著差異。
最新研究：高血壓藥早上吃或晚上吃效果一樣
加拿大研究團隊招募3,357位每天服用一次降壓藥的高血壓患者，追蹤4.6年後發現，睡前服藥組每100人每年發生心血管事件的機率為2.3次，早上服藥組為2.4次，兩者並無顯著差異。
此外，兩組在跌倒、骨折、認知障礙、視力問題的發生率也沒有差異。綜合研究結果顯示，高血壓藥物的服用時間並不影響療效或安全性，建議依照個人生活習慣和醫師建議用藥。
《刺胳針》期刊4年前的研究也這樣說
其實2021年發表在《刺胳針》期刊的一項英國研究也得到相似的結論。研究人員隨機將21,104名高血壓患者分配到早上或晚上服用常見的高血壓藥，追蹤5.2年。
結果顯示，晚上服藥的人有3.4%因心肌梗塞、中風、心血管疾病住院或死亡，而早上服藥的人約3.7%，差異不大。因此也建議患者選擇方便的時候定期服藥，以減少不良反應。
看更多：老人血壓低怎麼辦？急救5步驟、飲食調整、生活改善一次看
高血壓用藥時機 需兼顧多種情形
隨著高齡化社會來臨，高血壓已成為現代文明病之首。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文指出，高血壓看似簡單，其實治療起來相當複雜，除了要考慮藥物特性外，還需兼顧病人的生活作息、血壓波動情形及服藥順從性等因素，才能找出最佳的用藥時機。
林謂文表示，雖然研究認為高血壓藥什麼時候吃效果都一樣，但一般他會建議患者早上吃藥，約有9成的患者也選擇早上吃。他解釋，目前高血壓藥多為一天一次的長效型藥物，藥效在服藥一兩小時後起作用，藥效最強的時間約在服藥後的6至8小時。
一般而言，上班族從早上面對工作，腎上腺素開始上升，血壓多半在下午到傍晚時段偏高。若在早上服用長效型降壓藥，藥效在6至8小時後，也就是下午到傍晚的時間達到高峰，剛好可以控制患者升高的血壓。
看更多：早起小心生病！這時間起床 中風、糖尿病、心肌梗塞風險增
依病人作息及血壓波動情形調整用藥時機
高血壓用藥時機除了要依病人的作息狀況調整，對於血壓波動較大的患者，也需要調整用藥時機。林謂文以臨床遇到的一位病人為例，該病人早上血壓約140mmHg，晚上則降至105mmHg。經評估後，他建議該名病人將服藥時間由早上改到晚上。
如此一來，藥效在隔天清晨達到最高，使病人早上血壓降至120至130mmHg；而晚上藥效最低時，血壓也能維持在110至120mmHg，這位病人血壓控制更加穩定。
而病人的服藥習慣也是用藥時機的考量因素之一。林謂文指出，有些上班族因為是白天睡覺的晚班或輪值晚班的人，若要他們特地早上起來起床吃藥，反而可能影響服藥順從性，不如建議睡前服用。總之，服藥時間點的選擇，必須兼顧藥效發揮及病人方便性，才能確保長期服藥的穩定性。
高血壓治療需兼顧藥理與心理 提高服藥順從性
林謂文強調，藥物治療成不成功不只是藥效多好、多強，更重要的是「病人是否能遵醫囑規律用藥」，如果病人一直忘記吃藥，藥再好都是白搭。
所以醫師在幫高血壓患者擬定治療計畫時，除了要具備藥理學知識外，也要深入了解病人的心理狀態及服藥意願。然而，目前門診看診時間有限，要在短短數分鐘內充分評估病人的身心狀況實屬不易。
儘管如此，林謂文仍建議，醫師應盡可能在有限的時間內，去傾聽病人的想法，了解他們對藥物的接受度及服藥順從性，必要時可藉由衛教或心理諮商等方式，提高病人對治療的信任感，進而願意長期服藥，才能真正達到血壓控制的目標。
看更多：48歲網紅直播前劇烈頭痛竟腦出血！急救14天亡 動脈瘤破裂死亡率破5成
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家．資料來源／林謂文醫師．蔡明劼醫師
