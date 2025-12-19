高血脂無症狀易輕忽 健保投入1.13億助個案管理

（中央社記者曾以寧台北19日電）高血脂早期無症狀，是被輕忽的隱形殺手，全台卻有510萬人罹患。健保署長陳亮妤今天表示，健保署已於9月起放寬高血脂用藥給付，明年將再投入新台幣1.13億元強化個案管理。

根據衛生福利部國民健康署2019到2023年國民營養健康調查，台灣20歲以上民眾高血脂盛行率高達3成。健保資料庫統計顯示，國內三高患者已高達850萬人，其中高血脂有510萬人，僅次於高血壓的520萬人。國人10大死因中，第2名的心血管疾病與第4名的腦中風，都與高血脂密切相關。

衛生福利部中央健康保險署長陳亮妤今天表示，為強化高血脂照護，健保署已於今年9月1日放寬PCSK9抑制劑的給付條件，預估受惠人數約5000人；將於明年元旦起，健保挹注1.13億元，啟動全民健康保險高血脂醫療給付改善方案，加強個案管理，預估1年有3.4萬人受惠。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長劉秉彥在「全民心防線再升級 健保強化血脂管理」記者會上簡報說，高血脂早期沒有症狀，易被輕忽，更有不少人以為運動就會自己好，因此自行停藥或中斷治療，但其實血管已經被膽固醇塞到只剩一條線，可謂是隱形殺手。

台灣介入性心臟血管醫學會理事長高憲立指出，積極控制「壞膽固醇」，即低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），為管理動脈粥狀硬化心血管疾病的關鍵。研究顯示，每降低1mmol/L的壞膽固醇，可減少約22%的重大心血管事件及20%的冠心病死亡風險。

然而，儘管已有7成動脈粥狀硬化心血管疾病患者於出院後持續使用降血脂藥物，卻僅有約半數達到治療目標。劉秉彥指出，其中部分主因為用藥遵從性不佳，但其實對患者來說，運動及飲食所能減少的LDL-C僅5%到10%；相較之下，口服藥物的效果可達20%到50%，針劑治療則可以達到50%至60%。

台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長王宗道提醒，高血脂不容易自我察覺，容易血脂控制不佳的族群除了多重代謝疾病患者外，還包括家族性高膽固醇血症患者、高風險心血管疾病史患者；此外，也有外表看似健康、體重正常的隱形高風險族群，皆應定期檢查，才能有效降低未來發生心血管事件的機率。（編輯：管中維）1141219