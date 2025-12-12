高血脂適合吃什麼油？橄欖油、苦茶油、椰子油⋯營養師揭控血脂關鍵

正常情況下，人體的胰臟會釋放胰島素，促使血液中的葡萄糖進入細胞來供應人體所需的能量；萬一胰島素分泌不足或身體無法有效運用，就會造成血糖過高，一旦被確診了罹患糖尿病，需要終生與它為伍！ 怎樣才稱為糖尿病？內分泌暨新陳代謝科游能俊醫師指出，診斷糖尿病的檢查項目包括：空腹血糖、糖化血色素（Glycated Hemoglobin，簡稱HbA1c或A1C）。空腹血糖在100 mg／dL以下才是正常的，100～125 mg／dL稱為糖尿病前期，達到126 mg／dL則診斷為糖尿病。此外，正常的糖化血色素應該小於5.7%，5.7%～6.4%已經是糖尿病前期，若超過6.5%（含6.5%），就可診斷為糖尿病。 為什麼訂在糖化血色素6.5%、空腹血糖126mg／dL才叫做糖尿病呢？游能俊進一步說明，在糖尿病前期，身體的病變現象已在緩步上升，但經由臨床的數據發現，當空腹血糖達到126mg／dL、糖化血色素達到6.5﹪之後，器官病變的現象便快速上升。醫學上使用這種人為的劃分法，所以，糖尿病不是用症狀診斷，而是用檢測數據診斷，民眾對於警惕有沒有糖尿病、血糖代謝正不正常這件事，要更加注意。 ​糖尿​​病可分為４種

常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1