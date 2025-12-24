高規格辦隨機殺人案！「3D還原」張文犯罪現場

隨機殺人第6天，警方上午重回案發地利用VR重建找跡證也要追。（圖／東森新聞）





檢警偵辦「1219隨機攻擊事件」，在案發的第六天，出動「3D雷射掃描儀」，要記錄下張文的犯案經過！由主任檢察官帶隊，前往案發的誠品南西、北車等至少7個地點，進行現場重建；除此之外警方也發現，張文原本還想在耶誕節當天，入住誠品對面的另外一間，與港女箱屍案相同的飯店，時間一樣是三天，但最後沒有下訂。

案發第6天，檢警來到誠品南西百貨，現場重建地點，包含頂樓。北檢主任檢察官曾揚嶺vs.鑑識中心專案小組：「會在兩個人行道之間，把它做一個封閉，然後我們（儀器）會架在大概是路口這個地方。」

由承辦主任檢察官，率領北市刑大、轄區警方，鑑識中心專案小組，至少16人到場，出動3D雷射掃描儀，科技還原犯罪現場。

北市警局鑑識中心巡官邱偉晟：「就是（紀錄）現場的整個輪廓，然後包括我們（百貨）4樓，還有這個廣場跟道路的這個空間，可以供我們之後，在法庭上進行展示使用。」

光是誠品4樓就花超過半小時重建，並一度封鎖，中山商圈案發路口，另外包含張文入住的商旅，租屋處、北車、縱火地點，也都是重點。

同一時間，警方再有突破。警方發現張文不只是搜尋了，17日到19日入住到誠品旁邊的千慧商旅之外，他（也搜尋）在聖誕節當天，原本25日到27日，也有搜尋了另外一家位在誠品對面，走路大約150公尺左右的另外一家飯店。

從張文的歷史紀錄當中，發現他除了在12月初，找17到19日的訂房資料。更搜尋過港女箱屍案的飯店也就是紫園飯店，聖誕節當天入住的資訊時間，一樣是三天。

警方發現張文預訂千慧商旅時，曾經因為帳戶的錢不夠扣款，拿4千元跨行存款，扣掉手續費，等於存進3985元之後，才有辦法成功領出5700元支付房費，也是因為這樣，帳戶最後剩39元。

案件疑點重重，因為犯案計劃書中，並沒有寫出確切犯案時間，只列中山商圈是他攻擊最終站。什麼原因讓他決定提前執行，還是真有第三波攻擊行動，警方初步排除，將持續拼湊。

