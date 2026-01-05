高規格！ 鄭麗文率4副主席送聘書 聘王金平「最高顧問」

台北市 / 綜合報導

國民黨主席鄭麗文日前宣布，聘請前立法院長王金平擔任國民黨的「最高顧問」，為了展現對王金平的高度重視，她昨(5)日率領4位副主席，親自前往王金平的辦公室頒發聘書，由於先前一度傳出，鄭麗文原本有意邀請前立委張顯耀，擔任南部選舉總督導，引發王金平不滿，對此，鄭麗文駁斥這個說法，更喊話國民黨需要王金平，而王金平則是提出3大期許，只是，這回鄭麗文展現高度誠意，除了有意進一步整合黨內本土派系，似乎也想借重王金平之力衝南部選戰，畢竟2018年，王金平一手打造韓流，效應擴散其他縣市，奠定藍營地方版圖，如今，鄭麗文想兌現選前「翻轉南二都」的承諾，王金平的助力必不可少。

國民黨主席鄭麗文，頒發「最高顧問」證書，給前立法院長王金平，國民黨主席鄭麗文，率領4位副主席，展現對王金平的高度重視，畢竟先前才傳出，鄭麗文有意，任命前立委張顯耀擔任副主席，督導南部選戰，兩人因此產生心結。

國民黨主席鄭麗文：「這個是完全誤傳，王院長呢他的影響力，也絕對不是只有南台灣而已。」

前立法院長王金平：「讓國民黨贏得尊重，讓人支持國民黨，這個我會盡力來做。」兩人同台打破不合傳聞，但話鋒一轉，談到總統賴清德，王金平拋出這句話。

前立法院長王金平：「反省自己調整自己彼此間解決朝野問題，+，希望幫助國民黨發展『正常』。」難道是話中有話嗎？畢竟從鄭麗文上任後，不管是風格或人事布局，受到黨內不小反彈。

而上個月底王金平在高雄，舉辦從政50週年感恩餐會，民進黨籍在地的首長民代，包含市長陳其邁，立委邱議瑩賴瑞隆許智傑通通到場，而國民黨主席鄭麗文卻不在受邀名單上。

鄭麗文：「國家、國民黨需要王院長的時刻。」藍營要在南部勝出，重新複製2018韓流，當年的操盤手王金平，得要重出江湖，因為王金平曾經，成功將韓國瑜的網路聲量，化為票數，不只翻轉高雄，更率領藍營贏得15縣市執政。

國民黨高雄市長參選人柯志恩：「若由王院長來負責南部選舉，做出更多建議，我們每個人都樂觀其成，這完全是無庸置疑。」文化大學政治學系副教授曲兆祥：「進入2026備戰狀態，鄭麗文想兌現選前，翻轉南二都的承諾，不只借重王金平的豐富人脈，還得仰賴公道伯的協商能力，因為台中宜蘭黨內還沒擺平。」

