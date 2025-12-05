台中一家港式餐廳近日陷入食安風波！一位媽媽指控帶著2歲兒子等7人用餐後，隔天即有5人出現嚴重腹瀉、發燒等症狀，其中2歲男童病情最嚴重，就醫後被診斷為沙門氏菌感染。媽媽懷疑問題出在「松露滑蛋蝦仁」，質疑蛋品不乾淨。餐廳回應當天共接待約100多位顧客，無其他人反映不適。台中市食安處採檢發現餐廳衛生缺失，但檢體均為陰性，未檢出病原菌。

高評分台中港式餐廳遭控食物中毒，2歲童染沙門氏菌「高燒3天」住院。(圖／TVBS)

台中一家受歡迎的港式餐廳近日陷入食安風波，一位媽媽指控帶著2歲兒子等7人於11月16日前往用餐後，隔天即有5人出現嚴重腹瀉、發燒等症狀，其中2歲男童病情最為嚴重，就醫後被診斷為沙門氏菌感染。這位媽媽質疑問題出在餐廳的蛋品料理，然而台中市食安處採檢結果顯示所有檢體均為陰性，餐廳則表示當天服務超過100位顧客，並無其他人反映類似問題。

一位媽媽指控帶著2歲兒子前往用餐後，隔天出現嚴重腹瀉、發燒等症狀，其中2歲男童病，就醫後被診斷為沙門氏菌感染 。(圖／TVBS)

這家位於台中河南路二段的港式餐廳在Google評論擁有4.4顆星的好評，以鹹檸七、流沙包、蛋塔及燒臘等經典港式料理聞名。然而，這位媽媽表示，一行7人用餐後隔天，3位大人和2位小孩開始出現腹瀉不止、拉到脫水、發燒高達40度等症狀，孩子們甚至癱軟在椅子上。她特別心疼2歲的兒子，只見孩子躺在床上，眉頭緊皺，不斷喘氣。

媽媽表示她特別心疼2歲的兒子，只見孩子躺在床上，眉頭緊皺，不斷喘氣 。(圖／民眾提供)

這位媽媽進一步說明，後來她帶孩子到澄清醫院就診，醫生告知情況非常嚴重，必須立即住院。住院後，孩子持續高燒近40度達三天之久，且每天腹瀉超過10次。她懷疑問題可能出在「松露滑蛋蝦仁」這道料理，認為可能是蛋品不乾淨所致。這群人原是在花蓮光復鄉當志工時認識，相約在台中聚餐卻疑似遇上食物中毒。她也指控餐廳業者未持續關心，也沒有提出任何補償方案。

她也指控餐廳業者未持續關心，也沒有提出任何補償方案。(圖／TVBS)

對此，餐廳業者回應表示，當天接待了約100多位顧客，除了這一組客人外，並無其他人反映不適。業者強調並非沒有與當事人聯繫關心，但雙方對於某些文字的理解可能有所不同。台中市食安處表示，11月21日獲報後立即啟動疫情調查，當天前往餐廳進行稽查和採檢。檢查發現餐廳有部分食材未妥善覆蓋、未離地放置等衛生缺失，已要求限期改善並通過複查。最終檢體化驗結果均為陰性，未檢出病原菌。

