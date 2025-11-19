高調宣傳毫無效果！黃金馬桶話題遠不如「那根香蕉」，蘇富比以1210萬美元落錘售出

義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）最具爭議性的作品之一：由18K金打造的黃金馬桶《America》（2016），日前在美國紐約蘇富比（Sotheby’s）拍賣會正式落錘出售，雖然蘇富比嘗試仿效先前「天價香蕉」模式宣傳，但可惜未能創造更多熱度與討論話題，最終以1210萬美元（約新台幣3.78億元）成交，金額似乎並不如預期般驚人。

這件重達約220磅的黃金馬桶，以標準家用款式為模組製成，由卡特蘭本人、以其一貫的幽默與反諷視角創作。蘇富比設定的起拍價，就其18K金材質當前時價總和，大約是993萬美元（約新台幣3.1億元）。

與先前充滿話題與爭議的「香蕉」相比，黃金馬桶拍賣會當天，在第一位買家以1000萬美元（約新台幣3.12億元）出手後，就沒有其他出價競標，最終在包含買家佣金後，落錘成交價為1210萬美元，雖然該拍賣金額依然很可觀，但相較於蘇富比的高調宣傳與作品話題性，很明顯低於外界原先的預期。

從古根漢到布倫海姆宮

在2016年製作兩座《美國》，這次要拍賣的版本，是從2017年起、一直由一個匿名收藏家持有。而另外一座曾在2016年，被納入紐約古根漢美術館展出，累積超過10萬人曾「排隊親身體驗」。當時，古根漢美術館在川普第一個美國總統任期內，提議向白宮出借這座金馬桶，以此替代他原先向館方要求出借的梵谷（Van Gogh）畫作。

諷刺藝術家卡特蘭知名作品之一：《America》的18K金馬桶。（美聯社）

但該作品被借往英國布倫海姆宮（Blenheim Palace）展出遭竊，雖然竊賊已被當地警方抓捕，但馬桶本體迄今未能巡迴，被認定已遭拆解熔化。

本次在蘇富比拍賣版本，是唯一能提供收藏的《America》，也是該平台不斷宣傳的稀缺性，希望以此推高市場關注度，同時提高最終拍賣金額。外界原先預期、黃金馬桶有望刷新卡特蘭作品的拍賣金額，該紀錄目前由2016 年在佳士得、以1720萬美元（約新台幣5.6億元）成交的《Him》所保持。

被戲稱為「最昂貴香蕉」，卡特蘭創作的《喜劇演員》（Comedian）即將進行拍賣，估價上看150萬美元。（美聯社）

至於那根令人莞爾的「那根香蕉」，也就是去年引發全球熱烈討論的卡特蘭作品，由一捲灰色膠帶與一根香蕉組成，名為《Comedian》（喜劇演員）。這個看似荒謬的「藝術作品」，最終在2024年以高達620萬美元（約新台幣1.93億元）的高價成交，由中國出身的加密貨幣富豪孫宇晨拍下，他本人更在香港記者會上，當場吃掉那根要價不斐的香蕉，成功引發話題。

