高調授獎突改不公開！劉世芳洩刑事局長周幼偉下一步

內政部長劉世芳原訂在專案記者會中授獎給屆退的刑事局長周幼偉，但突然改在不公開茶會中授獎，還悄悄揭露周幼偉局長退休後的下一步。（圖／翻攝畫面）





內政部長劉世芳原定今（14）日下午來到刑事局，主持「114年第4次全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果記者會，並頒發獎章給屆退的刑事局長周幼偉，但臨時改由次長馬士元代為視察，劉世芳則在記者會結束後才現身，並在「不公開」的茶會中授獎給周幼偉，如此低調恐與近日警政高階人事異動遲遲未公布有關，劉世芳也在茶會中透露，未來可能要向周討簽名球了，似乎也暗指周幼偉下一步可能將落腳某間有球團的金融企業。

本次專案全國警察機關共查獲詐欺集團985 團、犯嫌6554人，掃黑查獲180件、犯嫌1049人，並查獲非法槍械224枝，以及查扣不法利得82億餘元；記者會場同步展示5件重大案件成果，涵蓋打詐、掃黑與肅槍三大面向，從涉詐平臺、地下匯兌、跨國洗錢到改造槍彈與黑幫組織，均予以重擊，有效斷金流、掃組織、阻詐害，展現政府維護社會治安與金融秩序的決心。

刑事局長周幼偉一早就和同仁合照留念。（圖／翻攝畫面）

內政部次長馬士元說，周局長任內推動多項打詐策略與關鍵改革，奠定我國打詐制度與科技基礎，包括設置165打詐儀錶板即時公開真實數據，成立「情資研析專責小組」與23項專業分工，主動溯源查緝詐欺集團高層核心，任內更完成詐欺犯罪防制中心法制化，以及推動詐欺犯罪危害防制條例修正案完成三讀，以「加重處罰、加速攔阻詐騙金流、加強保護被害人」三大面向，強化打擊詐團的法制工具，成功將我國的反詐騙工作由零散破案轉型為系統治理的策略模式。

在精準打擊方面，周局長執行虛擬貨幣查扣凍結專案，規模高達新臺幣 125 億元；為阻斷詐團對民眾施詐管道，與LINE合作大規模封鎖下架7.9萬個涉詐帳號，並執行「淨話專案」全面查緝IP-PBX(網路電話交換機)，專案執行後3個月，「未顯號」假檢警詐欺件數與財損，大幅減少41%與58%；更深入分析天道盟核心幹部金流，將該幫派盟主依洗防法及組織犯罪送辦；同時針對非法個人幣商、「幣想科技」實體洗錢店面，以及走私黃金金條洗錢管道進行全面掃蕩，徹底截斷詐團賴以生存的金流命脈。

內政部長劉世芳授獎給屆退的刑事局長周幼偉。（圖／翻攝畫面）

針對社會高度矚目的新型犯罪，刑事局在周局長領導下接連破獲多宗重大詐騙案件；包括偵破國內首宗涉及土地詐欺的「臺版地面師」案、查緝假融資借貸詐欺扣押232輛權利車；在國際合作上，更與印尼警方聯手破獲峇里島跨境詐騙機房，移送102名犯嫌並全數遭起訴，亦與菲律賓警方合作打擊我國黑幫境外機房。這些具體成就，不僅重擊犯罪產業鏈，更展現在科技防禦與國際執法上的硬實力。

原本內政部長劉世芳，為表彰周局長任內2年半的卓越貢獻，預定在記者會中頒發周幼偉內政部二等內政專業獎章，但記者會行程突然改由次長馬士元代打，直到記者會結束後才低調現身，並搭乘電梯直奔不公開的歡送茶會，在茶會中頒發獎章，近日警政高層人事異動遲遲未出爐，是否為此低調避開媒體詢問，耐人尋味，而劉世芳在茶會中脫口說出「未來要向周局長要簽名球了」似乎暗指周幼偉即將落腳擁有球團的金融機構。

