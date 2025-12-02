許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者

高譚獎／奧斯卡獎季開跑！《一戰再戰》奪最佳影片 《只是一場意外》名導得獎前遭伊朗判刑

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 01: Paul Thomas Anderson accepts the Best Feature award for "One Battle After Another" during The Gotham Awards at Cipriani Wall Street on December 01, 2025 in New York City. (Photo by Mike Coppola/Getty Images for The Gotham Film &amp; Media Institute )
奧斯卡獎季正式起跑，第35屆哥譚獎（Gotham Awards）1日舉行頒獎典禮，保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》榮獲最佳影片；伊朗導演賈法潘納希（Jafar Panahi）則是以新片《只是一場意外》抱回最佳導演、原著劇本、最佳國際電影共三項大獎，成為大贏家。

賈法潘納希獲獎的幾個小時前，被伊朗當局判處一年監禁、兩年緩刑，他上台表示：「這個獎屬於所有為這部電影付出的人，我想把這個獎獻給全世界的獨立電影人，希望這段致詞能成為對那些被剝奪觀看與被看見權利、卻仍持續創作並存在的電影人們的一點小小致敬。」《只是一場意外》也代表法國角逐2026年奧斯卡最佳國際影片。

伊朗導演賈法潘納希以新片《只是一場意外》抱回最佳導演。（圖／Getty）
除了頒獎典禮，哥譚獎也頒發多項致敬獎項給多位電影人，《科學怪人》導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）上台時謝謝本片演員和各個崗位的工作人員，並強調自己的作品是「為人類而拍，由人類製作」，「這獎項屬於他們所有人，除了想表達我們的感謝，也想說一句：『去X的AI。』」

《科學怪人》導演吉勒摩戴托羅（中）和主演奧斯卡伊薩克（右）、雅各艾洛迪。（圖／Getty）
哥譚獎過往旨在鼓勵國際獨立電影與導演，過往參賽資格電影製作預算不得超過3500萬美元，但已於兩年前取消此規定，讓規模較大的片廠電影也能參與角逐，今年有不少得獎感言對此表達不滿，今年更將最佳影片入圍名額從五部擴增為十部。且過往獲得哥譚獎最佳影片的佳作，有幾部順利抱回奧斯卡最佳影片，包括《驚爆焦點》、《月光下的藍色男孩》、《媽的多重宇宙》等。

2025哥譚獎得獎名單

最佳影片《一戰再戰》

最佳國際電影 《只是一場意外》

最佳紀錄片 《My Undesirable Friends: Part I — Last Air in Mosco》

最佳導演 《只是一場意外》賈法潘納希（Jafar Panahi）

最佳突破導演 《父親回來的那一天》阿基諾拉戴維斯（Akinola Davies Jr.）

最佳主角 《父親回來的那一天》蘇普狄里蘇（Sope Dirisu）

最佳配角 《罪人》烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）

最佳突破演員 《借來的人生故事》阿布桑加雷（Abou Sangaré）

最佳原著劇本 《只是一場意外》

最佳改編劇本 《Pillion》

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導

