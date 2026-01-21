高責任低報酬會計人才流失 中華會計教育學會籲建權責相符法制

由左至右：國立臺灣大學會計學系教授陳思帆、國立臺北大學會計學系教授林孝倫、財團法人中華民國會計研究發展基金會董事長王怡心(主持人) 、國立臺北大學會計學系教授薛敏正 、輔仁大學會計學系教授侍台誠。（會研基金會提供）

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】中華會計教育學會、台灣大學及台北大學會計學系於1月20日共同舉辦「會計師財務簽證法律責任座談會」。針對近年財報不實引發的會計師法律責任爭議，與會學者指出，目前業界正面臨高法律責任、低報酬及人才流失等困境。理事長劉順仁強調，政府應建立權責相符的法制環境，守護會計專業價值並維護資本市場穩定，避免不合理的法律判決摧毀簽證制度的功能。

中華會計教育學會理事長劉順仁表示，舉辦此座談會是為了資本市場的長遠健康，若無法營造公平合理的法治環境，會計專業將受到壓抑，甚至導致教育端無法吸引優秀學生，對國家經濟造成傷害。台大會計系主任廖珮真進一步剖析，產業現況正面臨高法律責任、低容錯率與低報酬等問題，導致優秀人才不願留任；北大會計系主任李淑華則引用「會計是文明基石」概念，呼籲司法應精準區分故意、重大過失或專業判斷風險，落實比例原則。

針對會計師的刑事責任認定，台大教授柯承恩指出，法律界追求「絕對真相」與審計抽查性質提供的「合理確信」存在結構性差異，不應以調查權標準苛責會計師。北大教授林孝倫與東吳教授李坤璋則質疑，部分法院判決忽略查核程序邊界，甚至引用案發後才存在的準則來倒推會計師責任，嚴重違反法律不溯及既往原則。台大法律學院教授許恒達及林仁光也從法理觀點提醒，刑法原則上不處罰過失，司法實務不應以「後見之明」苛責已盡查核義務的會計師。

「第二場座談：從財務簽證責任到制度反思：會計專業如何回應社會信任？」主持人財團法人中華民國會計研究發展基金會董事長王怡心。（會研基金會提供）

關於民事賠償責任，會計研究發展基金會董事長王怡心強調，應透過溝通消弭大眾對簽證等於「絕對保證」的期待落差。輔大教授侍台誠與台大教授陳思帆分別從比例原則與台美法制比較指出，台灣會計師面臨的賠償責任金額遠超報酬倍數，且責任認定呈現不斷無限上綱的趨勢，與美國限縮責任的方向背道而馳。北大教授薛敏正則從教育面發出警訊，呼籲建立正面專業價值。

座談會最後，劉順仁理事長總結表示，會計人過去習於沈默，但在專業價值面臨挑戰的時刻，必須用「愛」來守護這個行業，積極與法律界及社會大眾溝通 。他強調，會計師應勇敢溝通關鍵事項，維護社會的誠信（Integrity）；唯有建立權責相符、風險可控的法律制度，才能讓會計師安心執業，繼續為資本市場的透明把關 。

由左至右：國立臺灣大學法律學院教授許恒達、國立臺灣大學法律學院教授林仁光、東吳大學會計學系教授李坤璋、國立臺北大學會計學系系主任李淑華、財團法人中華民國會計研究發展基金會董事長王怡心、國立臺灣大學會計學系教授柯承恩、中華會計教育學會理事長劉順仁、國立臺灣大學會計學系系主任廖珮真、國立臺北大學會計學系教授林孝倫、國立臺灣大學會計學系教授陳思帆、國立臺北大學會計學系教授薛敏正、輔仁大學會計學系教授侍台誠。（會研基金會提供）

