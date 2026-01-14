高資產族加碼「這布局」 中信銀：預估財富這五年10%成長

台灣人在東京置產投資成長快速。（示意圖／Pixabay）

台股14日收在30,941.78點、漲234.56點、漲幅達0.76％；金融股包括台新新光金、凱基金、玉山金、中信金、臺企銀等成交爆量。根據《2026臺灣超高資產客群財富洞察報告》最新資料顯示，推估臺灣整體高資產客群個人財富總額於2025至2029年將以年均約10%成長。

該報告由中國信託商業銀行、波士頓顧問公司（Boston Consulting Group, BCG）共同發表《2026臺灣超高資產客群財富洞察報告》，觀察淨資產規模達新臺幣1億元的高資產客群、10億元以上的超高資產客群最新樣貌。

中信銀行私人銀行處處長楊子宏表示，臺灣整體個人財富觀察至2029年將以年均約6%速度成長，達約新臺幣279兆元；整體高資產客群的個人財富規模，則可望至2029年以年均約10%速度成長，達新臺幣59兆元。

整體高資產客群人數預計由2025年的12.3萬人，成長至2029年的15.5萬人，其中新臺幣10億級超高資產客群人數預估將由8,000人增加至1.1萬人。

進一步觀察發現，對臺灣超高資產家族而言，調查指出74%的高資產客戶已持有境外資產，另14%之尚無境外資產客戶正計畫展開海外配置，新臺幣10億級超高資產客群持有境外資產比例高達86%，反映跨境布局已成家族資本配置的核心要素。

區域配置方面，臺灣高資產家族布局策略趨於理性且具一致性，亞太地區以新加坡、日本為核心，美國資產持續展現增持動能；港澳市場減持趨勢趨緩並轉為觀望，中國大陸則普遍採取保守態度，顯示全球布局上已將風險控管與資產韌性視為首要考量。

以55至74歲為主的創富一代，多已完成財富累積，其核心關注集中於資產保值、風險控管與結構穩定，投資偏好以低波動、高流動性工具為主；35至54歲為主的新富二、三世代則偏好成長型與國際化資產配置，高度重視教育與家族價值且更期待參與家族治理討論，對跨世代決策機制與制度化的接受度顯著高於上一代。

