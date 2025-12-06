高資產族資產規劃搶買它 免體檢80歲銀髮族也能買！
財經中心／余國棟報導
迎接歲末年終之際，高資產客群正進行年度資產盤點與重新檢視傳承規劃，全球人壽推出全新美元利變型壽險商品「全球人壽美利長盈利率變動型美元終身壽險（定額給付型）」(以下簡稱：「美利長盈」)，並與合作夥伴彰化銀行攜手合作，由彰化銀行進行首賣。
「美利長盈」兼具壽險保障、美元資產累積與財富傳承三大功能，為客戶提供穩健的保障與長期資產增值效果。商品特色在於不僅能有效滿足家庭保障需求，更可累積美元保單價值，成為高資產客群進行資產配置與世代傳承的理想工具。
「美利長盈」運用宣告利率，有機會每年享有增值回饋分享金，運用增值回饋分享金機制，讓保障及資產享加乘效果。分期定期給付，具有指定傳承功能，可透過分期定額給付方式，提前為子女（受益人）規劃穩定收入，實現「愛與財富雙傳承」，讓傳承計畫更周延。可依自身規劃繳費年期提供躉繳及2年期彈性選擇，滿足更多資金規劃需求。客戶投保原則上免體檢，投保過程更為便捷。
在銀髮族保障需求持續上升的趨勢下，「美利長盈」最高投保年齡至80歲（限躉繳），同時為讓銀髮族快速了解保險內容，全球人壽與彰化銀行特別將商品DM重點語音化，客戶於掃描QR Code後，即可透過語音說明清楚了解商品內容，讓長輩在了解投保內容的同時，也能更輕鬆完成保障與傳承規劃。
「美利長盈」的推出，結合壽險保障與美元資產累積功能，讓客戶在穩健增長的同時，亦能為家人建立長久的財富傳承基礎；搭配語音QR Code貼心設計，更讓保險服務增添溫度。未來，全球人壽與彰化銀行將持續深化合作，協助客戶以穩健方式累積美元資產、傳承愛與財富，共同迎接嶄新的一年。
