高資產財富今年來已破2兆！ 年底前「億元富豪」可望破2萬人

金管會統計，累計至上（11）月底高資產客戶管理資產規模（AUM）首破新台幣 2 兆元，達 2 兆 767 億元，年成長 50.63%。資產超過億元的高資產「客戶數」達 19,533 人、預計今年底前可望破 2 萬人。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 台灣的億元富豪人數持續增加，據金管會統計高資產客戶財富管理業務辦理情形，20 家國銀截至上（11）月底高資產客戶管理資產規模（AUM）首度突破新台幣 2 兆元，達 2 兆 767 億元，月增 821 億元或年成長 50.63%。資產超過億元的高資產「客戶數」，累計為 19,533 人、預計今年底前可望破 2 萬人。

金管會 2019 年底推出「財管 2.0」方案，並於隔（2020）年八月推出「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」。這項政策為透過法規鬆綁，放寬銀行提供資產達新臺幣一億元以上客戶多元的商品與諮詢服務，同時提升銀行商品研發能力和專業人才培育，促進財管市場發展。

銀行局統計，去年 11 月底的高資產「客戶數」為 11,520 人，今年至 11 月底已達 19,533 人，顯示近一年來高資產富豪的人數大幅增長。以「財富管理規模」來看，去年 11 月底高資產客戶的管理資產為 1 兆 3,787 億元，今年 11 月底更擴大至 2 兆 767 億元，正式破兩兆大關。隨著銀行開辦家數增加，業務持續推動，高資產的「客戶數」與規模都呈現年增長。

進一步觀察高資戶的資產配置占比，其中存款比率持續下降到 44%，基金維持 16.5%，債券增加到 14.2%，保險增至 11.4%，境外結構型商品則是增至 6.9%。

另金管會證期局統計，截至 11 月底止，金管會核准 10 家證券商以複委託、財富管理及自營等管道辦理高資產客戶業務，累計高資產客戶數達 1,657 人，累計交易金額約 4,245 億元，其中，財富管理 202 億元、複委託 3,640 億元、自營 403 億元。這相比於去年同期的客戶數（1,130人）、交易金額（2,546億元），累計客戶數計增加 527 人（增加 47%），累計交易金額增加 1,699 億元（增加 67%）。另近一年複委託買賣海外債為 174 億元。

至於證券商表現，前三名與前一個（10）月相同，分別為永豐金證券、國泰證券與兆豐證券，自開業累計到 11 月底的交易金額分別為 2,154 億元、963 億元與 436 億元，其餘 7 家證券商合計 692 億元。

