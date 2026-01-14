高資產財富總額年均10%成長 中信銀行發表台灣超高資產客群財富洞察報告

cnews124260114a06

觀察淨資產規模達新台幣1億元的高資產客群、10億元以上的超高資產客群最新樣貌，中國信託商業銀行今(14)日攜手波士頓顧問發表「2026台灣超高資產客群財富洞察報告」，推估台灣整體高資產客群個人財富總額於2025至2029年將以年均約10%成長。中信銀行指出，跨境資產配置已成常態，家族治理成為新顯學，家族辦公室服務逐步由概念走向治理中樞，標誌台灣超高資產家族進入以地緣風險配置策略為核心的治理升級新階段。

中信銀行總經理楊銘祥表示，在全球地緣政治重組、利率循環反覆與資本市場波動交錯的背景下，財富累積的邏輯正被重新定義，台灣高資產家族已從創造財富走向財富傳承的階段，必須以治理思維回應跨境與世代挑戰。

延續2024年首次研究基礎，中信銀行私人銀行處處長楊子宏分享，台灣整體個人財富觀察至2029年將以年均約6%速度成長，達約新台幣279兆元；整體高資產客群的個人財富規模，則可望至2029年以年均約10%速度成長，達新台幣59兆元。新台幣10億級超高資產客群人數預估將由8,000人增加至1.1萬人，成長速度明顯高於整體市場，顯示資產集中化與治理複雜度同步提升。

對台灣超高資產家族而言，跨境配置已從分散風險的配套措施，轉變為支撐家族資產結構、企業營運與傳承規劃的基礎。調查指出74%的高資產客戶已持有境外資產，14%尚無境外資產客戶正計畫展開海外配置，10億級超高資產客群持有境外資產比例高達86%，反映跨境布局已成家族資本配置的核心要素。區域配置方面，亞太地區以新加救、日本為核心，美國資產持鐵展現增持動能，港澳市場減持趨勢趨緩並轉為觀望，中國大陸則普遍採取保守態度。

報告還發現台灣超高資產家族在財富管理關注重點呈現明確世代分化。以55至74歲為主的創富一代，多已完成財富累積，核心關注集中於資產保值、風險控管與結構穩定，投資偏好以低波動、高流動性工具為主；35至54歲為主的新富二、三世代則偏好成長型與國際化資產配置，高度重視教育與家族價值且更期待參與家族治理討論，對跨世代決策機制與制度化的接受度顯著高於上一代。

金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，逾八成高資產客戶表示曾聽聞或了解家族辦公室，但僅有17%客戶對運作模式與功能深入理解，實際導入服務的比例目前約占兩成，顯示從認知到實踐之間仍有努力空間。中信銀行強調，台灣家族財富管理已由產品競爭走向治理能力競爭，面對跨境成為常態、家族辦公室需求加速浮現的結構性雙化，將持續以跨境硏究洞察為基礎，結合完善的家族辦公室整合服務，協助超高資產家族建立可延續、傳承的架構，在亞洲資產管理版圖中發揮更關鍵的作用。

