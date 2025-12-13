高質感建材+風格家具，打造盡顯奢華大氣的高級訂製豪邸！

編輯 曾紫婕｜圖片提供 得比空間設計有限公司

小編帶你看好宅

一家四口入住38坪新成屋，得比空間設計以多元色彩及建材，形塑獨具魅力的奢華現代宅，同時將屋主深耕於服飾行業多年的經驗融入居家設計內，以高級訂製服的精品元素為發想，選配風格家具及軟裝，佐以精緻的設計工藝，步步構築盡享尊榮、奢華的高品質豪邸。



邁入居室，入門玄關處鋪敘黑白交錯的石紋地坪，三角幾何元素則揉捻了一絲現代風格的俐落氣息，同時為了昇華居家隱私感，以雷射切割的造型屏風形塑若隱若現的視覺效果，更在無形中提升了場域間的互動性；臨窗處規劃為休憩客廳，為了一展場域的鮮明表情，大理石電視牆闡述柔美細緻的居宅印象，沙發背牆內嵌錯落有致的鍍鈦金屬，線條語彙更與天花線板相互呼應，而牆面的原創大型畫作更猶如目光聚焦處，磚橘色展示櫃與芥末黃造型單椅於鏡面的映照下，化身天然的居家景深；而餐廳作為銜接公私領域的媒介空間，立面處以格柵造型巧妙藏匿了臥房門片，一盞不規則的精緻燈飾則點亮了一家四口溫馨的用餐時光。

小編的最愛

為了詮釋每位居者鮮明的喜好與個性，選用相異色彩為一家四口專屬的獨處空間增色，主臥以低彩度灰階奠定沈穩氣息，女兒房以湖水綠挹注清新時尚的空間表情。

廣告 廣告

得比空間設計有限公司／侯榮元

地址：台北市大安區潮州街114號1樓

電話：02-23579555

Email：peterdesign@xuite.net

網站：http://www.peterdesign2511.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>得比空間設計有限公司

立即聯絡>>>得比空間設計有限公司