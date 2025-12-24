高質感禮物嚴選2026：香氛、底妝、保養一次到位，送進心坎裡的時髦清單

（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

真正高級的禮物，從來不是張揚，而是能被長久使用、慢慢感受的質感存在。它可能是一瓶只在夜晚使用的香氣、一顆結合時裝語彙的底妝單品，或是一套能讓日常變得更細膩的保養與居家香氛。這次精選四款橫跨香氛、彩妝、保養與生活風格的高質感禮物，從氣味、妝容到空間層次，讓你2026年一開始，整個人變身質感氣質女孩！

1.Jo Malone London全新「琥珀與岩薔薇」芳醇香水

為夜晚而生的琥珀木質香氣，收藏一場安達盧西亞的日落全新「琥珀與岩薔薇」芳醇香水，靈感來自西班牙南境安達盧西亞金黃山丘間的日落時分。這裡自古便是岩薔薇樹脂的重要產地，當整日採收結束、夕陽低垂，空氣中瀰漫著溫暖而濃郁的樹脂香氣，承載著地中海文明的歷史厚度與西班牙獨有的異域氣息。

廣告 廣告

Jo Malone London 琥珀與岩薔薇芳醇香水50ml / 5,750元；100ml / 7,950元。（圖／黃筱婷攝）

香氣以清新苦橙揭開序幕，如傍晚日落映照山丘的金色光暈，為夜晚拉開序章；中調的岩薔薇樹脂展現琥珀的感性深度，融合香草的柔潤甜感與烘焙橡木的木質溫度，層次飽滿卻不張揚。隨著時間推移與體溫變化，香氣緩緩收合，留下平靜而深邃的琥珀色餘韻，溫暖、安靜卻極具存在感。

Jo Malone London 琥珀與岩薔薇芳醇香水50ml / 5,750元；100ml / 7,950元。（圖／黃筱婷攝）

2026/1/1開始！Jo Malone London送 10,000顆幸運香氛扭蛋給你！

品牌這次更同步推出Just Because 禮因為你 — 2026 開年幸運香氛扭蛋 + 個人化禮贈包裝服務！讓你不用只有在聖誕節或跨年可以送心意！每個日常都是值得慶祝的時刻。

個人化禮贈包裝服務來啦！（圖／黃筱婷攝）

Jo Malone London個人化禮贈包裝服務今年超多樣化，各種圖案的黑白緞帶和禮盒供你選擇！實在太美了！（圖／黃筱婷攝）

2026/1/3 – 1/31完成網路登錄憑證（https://reurl.cc/7bErol）即可到Jo Malone London任一專櫃扭蛋，開獎專屬你的幸運香氛扭蛋*（內含：Just Because 禮因為你小卡、隨機字母串飾（A-Z）、迷你隨身香氛石）。也可以在現場自在探索新年開運香氣，享受 Jo Malone London 香水浴，討個好吉利！

2026/1/3 – 1/31完成網路登錄憑證即可到Jo Malone London任一專櫃扭蛋，開獎專屬你的幸運香氛扭蛋*（內含：Just Because 禮因為你小卡、隨機字母串飾（A-Z）、迷你隨身香氛石）。 （圖／黃筱婷攝）

2/28前憑扭蛋殼靠櫃購買任一香水30/50/100ml，即可額外獲贈 Just Because 愛心禮物吊飾*，禮贈心意，幸福隨行！ （圖／黃筱婷攝）

2.PRADA BEAUTY莫測藍尼龍氣墊粉餅

將時裝藍直接上臉，顛覆底妝想像的尼龍氣墊！PRADA BEAUTY以顛覆美學重新定義底妝語言，繼經典黑色RE-NYLON材質的「原生霧光尼龍氣墊」掀起口碑熱潮後，再次翻玩時裝語彙，推出以時裝藍為靈感的全新「莫測藍尼龍氣墊粉餅」。從外殼設計到粉體概念，完整呼應PRADA RE-NYLON再生尼龍輕盈、柔韌且實用的精神，將精品時裝的設計邏輯轉化為每日可使用的底妝單品。

PRADA BEAUTY 莫測藍尼龍氣墊粉餅12g / 2,850元。（圖／品牌提供）

粉體質地極致細緻，搭載獨家長效適應貼膚科技，模擬尼龍的延展特性，能隨臉部表情與動態自然服貼調節，實現零死角貼膚、24H持妝、防蹭不卡紋的霧光妝效。妝感輕盈卻具修飾力，即使長時間配戴口罩或頻繁活動，依然維持乾淨俐落的妝容輪廓。

色選精準鎖定亞洲膚色需求，推出最受歡迎的LC5冷色明亮與LN10中性明亮兩色，兼具修飾力與自然透亮感，同時擁有SPF50+PA+++高防曬係數。搭配PRADA柔焦妝前乳使用，更能修飾毛孔、平滑膚理，讓底妝呈現如同時裝秀後台般的精緻完成度，這不只是一顆氣墊，更是一件能每天使用的時裝級美妝單品。

PRADA BEAUTY 莫測藍尼龍氣墊粉餅12g / 2,850元。（圖／品牌提供）

限時收藏莫測藍精品尼龍配件

為歡慶「莫測藍尼龍氣墊粉餅」上市，PRADA BEAUTY同步推出限時禮贈活動。2025/12/20-12/31期間，全台百貨專櫃VIP凡搶先購入莫測藍尼龍氣墊粉餅或補充蕊芯任兩件，單筆消費滿5,000元，即可限量獲贈「PRADA莫測藍精品尼龍氣墊收納包或經典三角訂製隨身鏡（二擇一）」及「PRADA水印私藏針管香水1.2ml（香氣隨機）」。

2026/1/1正式上市後，活動同步延續，凡購買莫測藍尼龍氣墊粉餅或補充蕊芯任兩品項，單筆消費滿5,000元，即可獲贈「PRADA莫測藍或時髦黑精品尼龍氣墊收納包」乙個，將PRADA時裝語彙從妝容延伸至日常隨身配件。（圖／品牌提供）

3.EVE LOM逆時多效精華組

冬季最完整的逆時修護保養儀式。EVE LOM以修護與儀式感著稱，將抗老精華與經典潔淨一次到位。含大馬士革玫瑰精粹的全能逆時新生多效精華，透過A醇與果酸雙效，由肌底養出細緻光澤；搭配品牌經典的全能深層潔淨霜與瑪姿林布，一步完成卸妝、清潔、代謝與調理，替冬季肌膚建立穩定、透亮的基礎。

EVE LOM 逆時多效精華組 30ml+50ml / 5,400元。（圖／品牌提供）

4.CULTI冬日暖香組

把冬日暖香留在生活的每個角落。以木質暖香為主軸的冬日暖香組，為居家空間注入安定而不張揚的香氣。香氛袋適合放入衣櫥、包包或抽屜，讓柔和香調自然陪伴日常；香氛栗補充瓶則延續香氣深度，替房間或工作空間增添溫潤層次，讓香味成為生活中最輕柔卻持久的存在。

CULTI 冬日暖香組 香氛袋+香氛栗補充瓶 / 2,100元。（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

一化就顯老的人必看！韓星幼態臉公式公開，中臉澎潤全靠這4個單品 幼態臉不是天生！

金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！

潤娥35歲同框後輩張員瑛、金裕貞仍超嫩！宋慧喬44歲同框秀智零年齡差嚇歪網友，韓國女星抗老關鍵曝光