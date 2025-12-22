高超音速飛彈也能組隊作戰？中國「馭空戟-1000」主打AI集群協同

中國企業推出「馭空戟-1000」高超音速導彈，主打能藉AI集體作戰以及低成本量產。 圖：翻攝自 矚望雲霄

[Newtalk新聞] 中國軍工領域近日傳出新型高超音速武器研發動向。據公開資訊顯示，中國企業「凌空天行」推出名為「馭空戟-1000」的高超音速導彈，強調「量產基礎型」與「智能型」並行發展，其中智能型主打人工智慧決策與集群協同作戰能力，引發外界關注。

傳統高超音速導彈多以單枚高速突防為主要作戰模式，代表性武器包括俄羅斯的「匕首」高超音速導彈，其特點為速度超過音速 5 倍，並具備機動變軌能力，使現有防空反飛彈系統攔截難度大幅提升，通常用於打擊指揮中心、能源設施等高價值目標。

掛載「匕首」飛彈的俄軍米格-31K戰鬥機。 圖：翻攝自騰訊網(資料照)

相較之下，「馭空戟-1000」提出的構想並非單純提高速度或精準度，而是引入「集群協同」概念。相關資料指出，該型飛彈並非僅同時發射多枚，而是透過人工智慧系統，使多枚飛彈在高速飛行過程中能進行自主判斷、互相通訊，並即時調整彈道與分工，形成協同攻擊模式。

由於高超音速武器飛行速度極快，外界普遍認為在飛行階段依賴衛星或地面指揮進行即時控制存在技術限制，因此「馭空戟-1000」的設計核心在於賦予飛彈更高程度的自主決策能力，使其在接近目標時能完成任務分配與攻擊協調。

分析指出，集群高超音速導彈的潛在運用場景，可能包括對航母戰鬥群等高防護目標進行集中打擊。透過多枚飛彈分工協作，例如部分負責誘導防空系統、部分打擊飛行甲板或動力系統，將大幅提高防禦方的攔截壓力。

集群高超音速導彈可用來攻擊航母，圖為美軍雙航母戰鬥打擊群。 圖 : 翻攝自環球網

除作戰模式外，「馭空戟-1000」另一個受到關注的特點為成本定位。相關資訊顯示，該飛彈大量採用民用技術，目標成本可能僅為傳統軍用高超音速導彈的十分之一。此一設計被認為是支撐集群作戰構想的關鍵，亦可能對現有以高成本攔截彈為主的防禦體系形成壓力。

軍事觀察人士指出，若低成本高超音速導彈能實現量產並搭配集群作戰概念，未來戰場上的「飽和攻擊」模式可能出現變化，防禦方將面臨成本與攔截效能的雙重挑戰。不過，相關技術目前仍停留在研發與概念展示階段，實際作戰效能仍有待後續驗證。

